Ministrul francez al Economiei amenință să blocheze Shein în Franța din cauza păpușilor sexuale cu aspect infantil

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a declarat luni că va bloca accesul la Shein în Franța dacă retailerul online va relua vânzarea păpușilor sexuale cu aspect infantil, produse pe care compania asiatică susține că le-a eliminat deja de pe site-ul său.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Dacă un astfel de comportament se repetă, vom avea dreptul, și voi solicita să interzicem accesul la platforma Shein pe piața franceză”, a declarat Lescure la BFMTV și RMC.

„În cazul actelor teroriste, traficului de droguri și articolelor cu caracter pornografic infantil, guvernul poate solicita interzicerea accesului pe piața franceză dacă un astfel de comportament se repetă sau dacă articolele în cauză nu sunt retrase în termen de 24 de ore”, a adăugat el.

„Aceste articole oribile sunt ilegale și va avea loc o anchetă judiciară”, a spus el.

Sâmbătă, autoritatea franceză de supraveghere a fraudelor în domeniul consumului, DGCCRF, a anunțat că a raportat vânzarea de „păpuși sexuale cu aspect infantil” instanțelor judecătorești, după ce le-a găsit listate pe site-ul web al Shein. Shein, care intenționează să deschidă miercuri primul său magazin fizic permanent în Paris, a confirmat că a eliminat listările.

Shein a declarat că „produsele în cauză au fost imediat retrase de pe platformă imediat ce am luat cunoștință de aceste încălcări grave”, subliniind „politica sa de toleranță zero față de orice conținut sau produs care contravine politicilor interne sau legilor aplicabile”. Conducerea companiei a afirmat că articolele au fost listate prin intermediul pieței terțe, pe care o „revizuiește în prezent în întregime pentru a identifica și elimina orice produse similare pe care alți vânzători le-ar putea posta”.

Vânzarea de produse ilegale pe piețele online și modul în care autoritățile le supraveghează, rămâne o problemă crucială.

„Nu este vorba doar de Shein; există multe alte platforme, atât cunoscute, cât și mai puțin cunoscute, și am fost alertați cu privire la alte cazuri”, a declarat luni Sarah El Haïry, Înaltul Comisar pentru Copii, la franceinfo.

Lescure a recunoscut, de asemenea, că legea franceză ar putea fi ocolită prin utilizarea VPN-urilor. „Franța nu are mijloacele necesare pentru a combate acest fenomen în acest stadiu”, a recunoscut el.

Fondată în China, Shein și-a consolidat o prezență globală masivă în domeniul modei rapide și a devenit un actor important în comerțul online de la intrarea pe piața franceză în 2015. Compania se confruntă adesea cu critici pentru presupusa concurență neloială, daunele aduse mediului și condițiile de muncă precare.

În ciuda reacțiilor negative din partea publicului, Shein intenționează să deschidă miercuri primul său magazin permanent în BHV Marais, istoricul magazin universal din Paris, într-un spațiu de peste 1.000 de metri pătrați.

„Am mers pe Rue de Rivoli în acest weekend și am văzut bannerele Shein pe toată lungimea vitrinei magazinului este o provocare”, a spus Lescure.

Dominique Schelcher, CEO al Coopérative U, a declarat pe X că speră ca „descoperirea păpușilor sexuale cu aspect infantil pe site-ul Shein de către DGCCRF să ducă la închiderea oficială a site-ului de către autorități cât mai curând posibil”. El a îndemnat, de asemenea, BHV să renunțe la proiect.