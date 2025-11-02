Departamentul francez de protecție a consumatorilor a raportat Shein procurorilor cu privire la o „păpușă sexuală cu chip de copil”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Agenția de protecție a consumatorilor din Franța’ denunțat platforma online de modă rapidă Shein, fondată în China, pentru vânzarea de păpuși sexuale asemănătoare copiilor, scrie Politico. Platforma fondată în China a declarat pentru AFP că articolele au fost retrase și a fost lansată o anchetă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Direcția Generală Franceză pentru Concurență, Consum și Combaterea Fraudelor (DGCCRF) a constatat că site-ul de comerț electronic Shein vindea păpuși sexuale cu înfățișare de copil”, a transmis instituția agenția sâmbătă seara, adăugând că a „sesizat procurorul.”

Shein este acuzat în Franța și nu numai că vinde bunuri care nu sunt conforme cu legislația UE. În iulie, DGCCRF a amendat compania cu 40 de milioane de euro pentru inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la prețuri.

În luna mai, Comisia Europeană și autoritățile pentru protecția consumatorilor au notificat, de asemenea, platforma cu privire la presupuse încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor, inclusiv reduceri false și afirmații înșelătoare privind durabilitatea. Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a declarat ulterior că este hotărât să ia măsuri drastice împotriva vânzării de bunuri pe Temu și Shein care nu sunt conforme cu reglementările UE.

„Vă reamintim că distribuirea de pornografie infantilă prin intermediul unei rețele de comunicații electronice se pedepsește cu până la șapte ani’ de închisoare și cu o amendă de 100.000 de euro” a precizat DGCCRF franceză în declarația de sâmbătă’. Agenția a contactat, de asemenea, autoritatea franceză de reglementare a platformelor, Arcom, care este responsabilă pentru reglementarea companiilor precum Shein.

Platformei i s-a ordonat să ia rapid măsurile corespunzătoare. Shein a declarat pentru Agence France-Presse că articolele au fost eliminate de pe platformă și că a fost lansată o anchetă pentru a afla cum au reușit vânzătorii să eludeze procesele de control.

De asemenea, DGCCRF a raportat procurorului și Arcom că conținutul pornografic, cum ar fi păpușile sexuale cu aspect de adult, este disponibil fără măsuri de filtrare pentru a restricționa accesul minorilor, ceea ce este, de asemenea, contrar legislației franceze.

Shein este deosebit de controversat în Franța: Cel mai recent incident este apariția platformei la magazinul flagship BHV din Paris, care a stârnit indignare în rândul furnizorilor.