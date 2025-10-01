Shein anunță deschiderea unor magazine fizice în Franța, o premieră mondială

Platforma asiatică Shein a ales Franța pentru a-și deschide primele magazine fizice permanente, o premieră mondială și un „angajament pentru revitalizarea centrelor urbane”, afirmă marca, acuzată în mod regulat de concurență neloială pentru că inundă piața cu produse la prețuri reduse vândute online, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Șase magazine „se vor deschide începând din noiembrie”, mai întâi în cadrul BHV Marais din Paris, apoi alte cinci „treptat” în Galeries Lafayette din Dijon, Reims, Grenoble, Angers și Limoges, potrivit unui comunicat publicat miercuri.

Shein s-a aliat în acest scop cu Société des Grands Magasins (SGM), o societate imobiliară comercială care deține și exploatează în special BHV Marais și magazinele Galeries Lafayette.

„Această alianță este mai mult decât o simplă lansare – este un angajament de revitalizare a centrelor urbane din toată Franța, de restaurare a marilor magazine și de dezvoltare a oportunităților pentru industria franceză de confecții”, afirmă Shein, promițând „crearea a 200 de locuri de muncă directe și indirecte în Franța în cadrul SGM”.

Fondată în China în 2012 și având acum sediul în Singapore, Shein este în principal o marcă de îmbrăcăminte și accesorii, care se remarcă prin prețurile extrem de mici și marketingul agresiv.

Acuzată de poluare a mediului din cauza volumelor colosale comercializate și suspectată de condiții de muncă inumane – din cauza aprovizionării sale, în principal din China –, Shein se află, de asemenea, în vizorul industriei textile și vestimentare, atât franceze, cât și europene.

Sectorul reproșează gigantului asiatic o concurență neloială față de întreprinderile din Vechiul Continent, nerespectând normele europene în materie de mediu, drepturi sociale și siguranță a consumatorilor.

De asemenea, Shein profită de o măsură europeană care scutește de taxe vamale coletele mici, ceea ce îi permite să-și expedieze produsele la costuri reduse și complică munca autorităților vamale în ceea ce privește controalele.

Compania are 16.000 de angajați în întreaga lume și a realizat o cifră de afaceri de 23 de miliarde de dolari (20 de miliarde de euro) în 2022.