Mii de vizitatori la deschiderea Shein în BHV Marais: un pariu riscant, dar profitabil

Sosirea Shein în BHV Marais și, în curând, în șapte orașe din Franța, a făcut senzație în prima săptămână a lunii noiembrie 2025. Nu este vorba de a reveni asupra acestui subiect, ci de a indica performanța economică comunicată de BHV și de a preciza strategia SGM, proprietarul mărcii, conform Fashion United.

Miercuri, 5 noiembrie 2025: ziua deschiderii, 10.000 de persoane au venit să viziteze noul spațiu Shein, stând la coadă câteva ore. Trebuie reamintit că oferta de deschidere era tentantă: pentru orice cheltuială făcută astăzi la Shein, se putea cheltui un voucher, valabil în perioada 5-9 noiembrie, în magazinul universal.

Joi, 6 noiembrie 2025: la ora 15:00, erau înregistrate 4.500 de persoane. Acest lucru, cu o coadă dimineața, chiar și fără o ofertă specială, și o zi mai aglomerată joi decât miercuri. BHV Marais a ajuns la peste o mie de persoane în anumite intervale de timp, cu o densitate mai mare decât cea a celor mai aglomerate saloane pentru consumatori (sursa Quantaflow, o companie franceză specializată în măsurarea și analizarea fluxului de vizitatori în locuri fizice).

Timpul de prezență în magazin: aproximativ 25 de minute.

Prezență: + 50%, cu o primă estimare de 25% dintre clienții Shein care au cumpărat apoi din alte departamente și etaje ale BHV.

Aproape 5.000 de articole vândute, cu primele epuizări de stoc. Se așteaptă noi sosiri la fiecare două săptămâni.

Aproximativ cincizeci de locuri de muncă create între vânzări și securitate.

La D+5, magazinul își depășește obiectivele.

Informațiile eronate trebuie deja rectificate: spațiul Shein este exploatat de SGM. Nu este vorba de o concesiune, dar nici de o închiriere. CQVD: sumele colectate de SGM pentru vânzările Shein vor putea eventual să ramburseze datoriile contractate cu dealerii. Acest lucru, pentru a liniști angajații care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la pierderea locurilor de muncă.

BHV a cumpărat colecțiile existente și a investit în aprovizionare, punându-și astfel în joc etica. De fapt, oferta nu este aceeași. Este mai comercială. Cei care apreciază în mod deosebit creativitatea Shein ar putea fi puțin dezamăgiți de o ofertă compusă în mare parte (la momentul vizitei FashionUnited, vineri, 7 noiembrie) din pulovere, blugi și jachete călduroase. Au dispărut pantofii mărimea 44, apreciați de comunitatea queer, care sunt greu de găsit în altă parte, și toate acele piese puțin nebunești care fac succesul mărcii și al pieței. De asemenea, nu mai există tricouri la un euro, ci prețuri marginale.

În ceea ce privește numărul de vizitatori, BHV a primit un mix eclectic de tineri, clienți noi, familii și clienți mai în vârstă. Dar, nu în ultimul rând, și persoane care caută produse de modă XXL sau XXS, pe care le găsesc cu dificultate în rețeaua tradițională.

BHV dorește să se diferențieze de marile magazine pariziene (Printemps Haussmann, Galeries Lafayette și Samaritaine) care vizează o clientelă cu o anumită putere de cumpărare. Astfel, „Găsim totul la Samaritaine” este un vechi slogan care nu mai există în momentul în care LVMH, proprietarul, l-a transformat într-un templu al luxului.

BHV se dorește a fi un „mare bazar”, capabil să primească toate clasele sociale. Societatea de consum obligă, cine se poate exclude cu adevărat din ea? Condusă de această dorință, SGM intenționează să-și deschidă porțile către alte sectoare de activitate, în special către alimentație, care ar fi un punct de legătură într-un cartier care practic nu mai are magazine alimentare.

Următorii pași: deschideri programate pentru 18 noiembrie la Dijon și Reims; 21 noiembrie la Grenoble; începutul lunii decembrie la Angers și Limoges, probabil sub sigla BHV. Să pariem că această nouă dinamică comercială va anima centrul orașelor respective. Nu va fi pe gustul tuturor, dar dacă faimosul „în același timp” era asta?