Sarah Burton, directorul creativ actual al Givenchy vorbește despre redefinirea feminității casei de modă după ce a petrecut 26 de ani la McQueen

Într-o conversație cu Miles Socha, redactorul internațional al WWD, Burton a fost întrebată despre procesul ei de creație și care este locul ei preferat. Este conceperea colecției, schițarea, realizarea tiparelor, probarea sau toate acestea? Sarah Burton, care a primit premiul WWD pentru Designerul de îmbrăcăminte pentru femei al anului, a preluat funcția de director creativ al Givenchy în septembrie 2024, după 26 de ani petrecuți la Alexander McQueen, dintre care 13 în calitate de director creativ, scrie WWD „Când încep o colecție, pornesc de la o poveste și de la sentimentul femeilor pe care încercăm să le portretizăm în acel moment”, a spus Burton , născută în Marea Britanie. „Dar totul prinde viață cu adevărat în momentul probei. Îmi place să drapez, îmi place să creez haine pentru femei care nu sunt prea bidimensionale. Așa că prinde viață când este pe corpul uman. Îi cer modelului să defileze. Tai materialul, drapez și abia atunci poți experimenta cu proporțiile și forma. Este vorba despre cum se simte femeia în haine.” Pentru un spectacol de modă, Burton acordă o atenție deosebită pentru a se asigura că hainele sunt potrivite pentru fiecare model în parte. „Când proiectez o colecție, o proiectez foarte mult look cu look. Așadar, este aproape ca și cum aș crea o colecție de haute couture. Dar, de multe ori, am în minte o femeie pentru fiecare articol vestimentar pe care îl includ în prezentare”, a spus ea.

Ea a spus că, atunci când modelele intră în cameră, toate sunt femei individuale. „Așadar, când își pun o jachetă, îmi dau seama dacă se simt minunat în costum. De multe ori, procesul din cameră cu modelele este unul foarte emoțional. Vreau ca ele să se simtă foarte Givenchy, dar vreau și să se simtă ele însele, astfel încât să nu fie copleșite de haine. Este aproape ca o conversație între cele două.”

Burton a spus că atunci când îmbracă femeile pentru covorul roșu sau pentru momentele importante din viața lor, este un moment foarte intim, în care află lucruri despre ele și despre cum vor să se simtă în hainele pe care le poartă. „Moda este cea mai importantă formă de exprimare a sinelui. Este o formă de armură pe care femeile o îmbracă”, a explicat ea.

Având în vedere că și-a petrecut cea mai mare parte a carierei lucrând cu Lee Alexander McQueen, designerul britanic care a murit în 2010 la vârsta de 40 de ani, Socha și-a imaginat că „trebuie să fi fost o experiență exaltantă și, probabil, uneori terifiantă”.

El a întrebat-o în ce măsură colaborarea cu el i-a modelat viziunea globală asupra modei și crearea colecțiilor.

„Până acum câțiva ani, întreaga mea carieră s-a desfășurat la McQueen”, a spus Burton. „Am început în subsolul din Hoxton Square și îmi amintesc că, în prima mea zi, Lee a așezat o rochie pe manechin pentru o nuntă care urma să aibă loc a doua zi și mi-a spus: «Te superi dacă rămâi în seara asta să termini asta?» Eram prea speriată să o pun pe mașina de cusut, așa că am cusut-o manual pe manechin. A doua zi dimineață era gata.

„Dar știi, am învățat totul de la el. Am învățat să croiesc și să cos. Am învățat să gândesc în afara tiparelor, să fiu creativă. Ce a fost uimitor este că era o companie atât de mică, și îi încurajez pe studenți să facă asta, pentru că nu există o carieră foarte clară în modă, și simt foarte tare că îți faci meseria ta.

„Și ceea ce era uimitor la McQueen era că Lee era atât de creativ și avea toate aceste idei uimitoare. Dar în fiecare sezon, mă provocam să descopăr cum să le aduc la viață. Așa că într-un sezon mergeam la croitori, într-un alt sezon mergeam la tipografii, și totul se reducea la dantelă. Așadar, era întotdeauna o autoformare pentru a da viață visului, și a fost o educație uimitoare pe care am primit-o”, a spus Burton.

Ea și-a amintit că, în ziua următoare sosirii sale la McQueen, Lee tocmai terminase haina lui David Bowie pentru coperta albumului „Union Jack”, iar podeaua era acoperită de ceară. „Și chestia era că piesele pe care le crea erau la fel de frumoase când nu avea bani, ca și când avea bani.”

El a învățat-o să meargă la magazinele de țesături din Brick Lane. „Cumpăram țesături la două lire metrul. Le vopseam cu ceai, le tăiam. Era o energie a creației din nimic… M-a învățat, de asemenea, că nu există niciodată „nu”.

Într-un sezon, McQueen a vrut să creeze o rochie frumoasă, un fel de rochie cu cușcă, pentru iconicul său al 13-lea spectacol, care avea să devină faimos pentru utilizarea unui robot pe podium. „Am găsit un bărbat care făcea paturi în Londra și el a creat [cușca pentru fustă] din sârmă pentru mine. Am avut [odată] o rochie făcută din gresie de baie argintie”, își amintește ea.

În timp ce lucra la McQueen, ea a adus mai mult din ea însăși în rolul pe care îl avea. A fost întrebată cum echilibrează asta cu propria viziune creativă și acum cu cea a lui Hubert de Givenchy, fondatorul defunct al casei pariziene?

„Adică, la McQueen, nu poți pretinde că ești cineva care nu ești. Așadar, dacă fondatorul nu mai este acolo, trebuie să vorbești cu femeia pentru care creezi astăzi. Timpul se schimbă. Știi, nu mai suntem în anii 1950. Nu mai suntem în anii 1990. Așa că trebuie să te adaptezi la ceea ce vrei să le spui femeilor de astăzi și la ceea ce vrei să simți, dar, în același timp, este important să te întorci la ADN-ul casei.

„La Givenchy, există croitoria, există rochiile, siluetele, toate lucrurile pe care le iubesc deja la ceea ce fac în cadrul casei de modă. Și mai există și dragostea lui [Hubert de Givenchy] pentru clienții și femeile pe care le-a îmbrăcat. Avea o relație reală cu Audrey Hepburn sau Bunny Mellon. Așadar, pentru mine, există o paralelă aici. Îmi place să fiu croitor… Îmi place foarte mult să îmbrac femeile”, a spus Burton. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos - Burton a studiat artele plastice și apoi a trecut la moda tipărită la Central Saint Martins din Londra. „Obișnuiam să petrec mult timp în salopetă în sala de tipar, ceea ce îmi place foarte mult. Dar am fost foarte norocos, deoarece cel mai bun prieten al lui Lee, care era profesorul meu de tipar, mi-a spus că ar trebui să merg să lucrez pentru prietenul meu Lee.” Burton și-a amintit ziua în care McQueen a fost rugat să creeze pentru Givenchy în anii 1990, iar ceea ce i-a plăcut cel mai mult au fost atelierele. A învățat foarte multe despre tehnica couture. Putea croi o jachetă, putea desena un pantalon, îl putea croi și coase. A fost instruit la Savile Row. Știa cum să croiască haine. Dar ceea ce a învățat cu adevărat la Givenchy a fost o mulțime de tehnici, cum să lucreze cu dantela și să folosească pielea, a spus ea. A adus asta înapoi la McQueen și „am făcut-o în stilul nostru ușor londonez, dar am folosit aceste tehnici de croitorie într-un mod complet diferit. A fost foarte inspirator”, a spus ea. Până acum, Burton a creat două colecții prêt-à-porter pentru Givenchy și a fost întrebată când va avea prima sa colecție de haute couture sau un show pentru bărbați.