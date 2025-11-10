IL TACCHINO schimbă regulile în HoReCa: fast-casual premium, noua experiență culinară lansată în România

Un concept global, reinterpretat local – IL TACCHINO aduce în România categoria fast-casual premium – un model gastronomic care oferă mese rapide, sănătoase și pline de gust, gătite la comandă. Cu un meniu internațional și o bucătărie centrală construită pentru consistență și eficiență, brandul își propune să redefinească modul în care românii experimentează mâncarea „rapidă”.

IL TACCHINO introduce în România o nouă categorie de restaurante: fast-casual premium

Într-un moment în care piața HoReCa se transformă accelerat, iar clienții caută mese rapide, dar echilibrate, IL TACCHINO lansează în România categoria fast-casual premium – formatul care, la nivel internațional, a schimbat felul în care oamenii mănâncă, aducând o categorie care combină gustul și prospețimea bucătăriei autentice cu viteza și eficiența unui sistem modern, construit pentru scalare.

Fast-casual premium – tendința globală care redefinește modul în care mâncăm

Segmentul fast-casual este de câțiva ani motorul de creștere al industriei mondiale de restaurante. Branduri precum Chipotle, Shake Shack, Sweetgreen sau CAVA au demonstrat că se poate oferi mâncare proaspăt gătită, în câteva minute, într-un format standardizat și scalabil. Potrivit IMARC Group, piața globală a restaurantelor fast-food și fast-casual a depășit 900 mld. USD în 2024, cu o creștere anuală medie de peste 4 % până în 2033, susținută de cererea pentru opțiuni mai sănătoase și experiențe moderne.

IL TACCHINO transpune această tendință în România, ducând-o la nivelul premium: gătire la comandă, ingrediente de calitate, design atent și un model operațional pregătit pentru extindere.

Echilibrul perfect: sănătos, gustos, rapid

În restaurantele IL TACCHINO nu există friteuze. Preparatele sunt gătite pe plită cromata sau prin convecție, din piept de curcan proaspăt, niciodată congelat, marinat lent cu mixuri de condimente naturale. Se folosesc ghee și ulei de avocado, pentru o gătire responsabilă, cu un aport nutritiv optim.

Timpul mediu de servire este 6–8 minute, iar în locații, mesele sunt servite pe veselă ceramică – ambalajele fiind folosite exclusiv pentru livrare și comenzi to-go.

Rezultatul constă într-o masă completă, echilibrată, care combină rapiditatea unui format modern cu gustul și textura unei bucătării artizanale.

Cum arată infrastructura care face posibilă scalarea unui brand culinar modern

Modelul IL TACCHINO este construit pe o bucătărie centrală unde se pregătesc zilnic marinadele, sosurile și mixurile de condimente. De aici, ingredientele sunt trimise către fiecare unitate, unde se gătesc la comandă, în fața clientului. Această structură „central kitchen + multiple locații compacte” asigură control asupra calității, consistență și costuri operaționale optimizate – premisele unei extinderi rapide și sigure.

De la Corbeanca la Calea Victoriei: transformarea unui concept local într-un format urban

Prima locație IL TACCHINO a fost inaugurată în aprilie 2025, în Corbeanca, și servește drept bucătărie centrală pentru întreaga rețea. În toamna anului 2025, brandul a deschis a doua unitate, pe Calea Victoriei 155, un spațiu de 150 mp aflat în inima Bucureștiului, conceput pentru un flux urban rapid și un design contemporan.

Ambele restaurante funcționează după aceeași filozofie: marinare lentă, gătire la comandă și servire rapidă, într-un decor modern, cald și fără compromisuri privind calitatea.

IL TACCHINO – un model românesc cu potențial european

Meniul IL TACCHINO oferă o călătorie culinară în jurul lumii:

de la Indian Curry și Japanese Teriyaki, la Mexican Spicy sau Mediterranean Tzatziki.

Fiecare preparat respectă aceeași bază nutrițională – piept de curcan, legume proaspete și sosuri artizanale – și aceeași filozofie: fără prăjire, fără conservanți adăugați, doar prospețime și echilibru.

Dincolo de gastronomie, IL TACCHINO este un model de business scalabil.

Procesele standardizate, controlul gustului și consistența operațională fac posibilă replicarea formatului în alte orașe din România și, ulterior, în Europa.

Într-o piață care cere experiențe rapide, dar memorabile, IL TACCHINO propune o nouă perspectivă: mesele rapide pot fi premium, sănătoase și pline de gust.

Descoperă experiența IL TACCHINO – https://www.iltacchino.ro/ro

Healthier. Tastier.

Yes! You can have it all!

Disponibil acum în Corbeanca și Calea Victoriei 155, București