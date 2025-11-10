G4Media.ro
Lionel Messi, in vremea cand evolua pentru FC Barcelona / Sursa foto: captură YouTube

„Messi s-a întors acasă” – Momentul care a emoționat Barcelona: Imagini de colecție de pe Camp Nou

Sportz10 Noi

„Lionel Messi s-a întors acasă”, a titrat presa catalană după ce starul argentintian a vizitat Spotify Camp Nou. Fostul decar al Barcelonei și-a manifestat dorința de a reveni „într-o zi” pentru a-și lua rămas bun de la fanii echipei blau-grana.

Messi a postat pe contul personal de Instagram mai multe fotografii de pe Camp Nou.

„Aseară m-am întors într-un loc de care îmi era dor din tot sufletul. Un loc în care am fost extrem de fericit, care m-a făcut să mă simt de o mie de ori cel mai fericit om din lume”, a precizat Messi pe rețelele sociale.

Lionel s-a fotografiat atât pe gazonul noului „Camp Nou”, cât și în afara stadionului situat în cartierul Les Corts.

„Sper să mă pot întoarce într-o zi și nu doar ca să-mi iau rămas bun ca jucător, așa cum n-am putut niciodată să fac”, a adăugat Messi, cel care a încheiat postarea cu două inimioare: una roșie și una albastră.

Postarea lui Messi vine la doar câteva zile după ce Barcelona a susținut primul antrenament de pe noua arenă catalană.

Revenirea într-un meci oficial pe Camp Nou ar urma să se producă în următoarea perioadă.

Joan Laporta, președintele catalanilor, a precizat că și-ar dori ca inaugurarea completă a stadionului (la capacitatea maximă de 105.000 de locuri, din vara lui 2026) să se facă în prezența lui Lionel Messi: un omagiu pentru cariera fantastică a acestuia din tricoul blau-grana.

„Ar fi o modalitate excelentă de a inaugura stadionul cu 105.000 de spectatori. Va depinde dacă își dorește acest lucru, dar mi-ar plăcea foarte mult să o fac dacă rămân președinte”, a precizat Laporta.

După o pauză de 893 de zile, Barcelona s-a întors pe Camp Nou, fie chiar și doar pentru un antrenament.

Lucrările de la noua arenă nu s-au încheiat, iar stadionul ar urma să fie la 100% în a doua parte a anului viitor.

Vechiul Camp Nou a găzduit ultimul meci pe 28 mai 2023, atunci când Barcelona a încheiat sezonul cu o victorie, scor 3-0, contra formației Mallorca.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Leo Messi (@leomessi)


