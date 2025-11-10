Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională: Femicidul este o consecinţă extremă a inegalităţilor de gen şi a structurilor sociale patriarhale/paternaliste

Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, consideră că este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului, dar adaugă că nu este suficient. Fosta judecătoare la la Curtea Europeana a Dreptului Omului afirmă că există un consens largal experţilor că femicidul este „o consecinţă extremă a inegalităţilor de gen şi a structurilor sociale patriarhale/paternaliste”. Afirmaţiile au fost făcute după ce un nou caz s-a petrecut în România, când un bărbat din Teleorman şi-a ucis soţia în stradă, cu mai multe lovituri de cuţit în prezenţa fiului lor de trei ani, transmite News.ro.

„Este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului. Dar nu este suficient. Există un consens larg în rândul experţilor, inclusiv din partea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a cercetătorilor academici, că femicidul este o consecinţă extremă a inegalităţilor de gen şi a structurilor sociale patriarhale/paternaliste”, scrie, luni, Iulia Motoc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Iuliei Motoc, femeile sunt „devalorizate” într-o societate „paternalistă” societate „paternalistă” , care atribuie o valoare mai mică vieţii şi statutului femeilor în comparaţie cu bărbaţii.

De asemenea, „rolurile de gen rigide” şi „normele sociale dăunătoare” ar putea fi o cauză a ac estui fenomen. „Normele de gen tradiţionale, care definesc masculinitatea prin dominaţie şi control, iar feminitatea prin supunere, creează un mediu propice violenţei. Atunci când aceste norme sunt încălcate, violenţa, inclusiv uciderea, poate fi văzută de agresor ca o modalitate de a «restabili ordinea» sau «onoarea», afirmă Iulia Motoc.

Iulia Motoc face referire şi la „sentimentul de proprietate şi control, considerând că „paternalismul” poate genera în rândul bărbaţilor „un sentiment de îndreptăţire şi proprietate asupra femeilor din viaţa lor (partenere, fiice, surori)”.

„Acest control poate include decizii legate de muncă, studii sau socializare, iar rezistenţa femeii poate duce la violenţă. Cum lucrăm cu aceste probleme?”, mai scrie judecătoarea Iulia Motoc.

O femeie de 25 de ani a murit sâmbătă seară, după ce a fost înjunghiată cu 15 lovituri de cuţit pe o stradă din comuna Beciu, judeţul Teleorman, de către soţul său, pe numele căruia exista un ordin de protecţie, în prezenţa fiului lor de trei ani, pe care tânăra îl avea în braţe.

După ce şi-a înjunghiat soţia, bărbatul a mers la locuinţa părinţilor săi, unde şi-a provocat mai multe leziuni în zone vitale, fiind găsit cu răni la gât şi braţe. În prezent, el este internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, în secţia ATI.

Tribunalul Teleorman a emis, luni, un mandat de arestare preventivă pe numele lui Gheorghe Petrică Mitrache, în vârstă de 42 de ani, pentru violenţă în familie – omor calificat şi încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie, care îi interzicea să se apropie la mai puţin de 50 de metri de soţia pe care anterior o agresase şi ameninţase şi care, în fapt, se despă rţise de el.

Şeful Poliţiei Române a anunţat că poliţiştii din Teleorman au deschis dosar penal şi au sesizat unitatea de parchet competentă după ce femeia ucisă sâmbătă de soţ reclamase, în ziua de 26 septembrie, că acesta a răpit-o şi violat-o, agresiunile având loc în condiţiile în care exista un ordin de protecţie provizoriu emis de Poliţie şi chiar în ziua în care un al doilea ordin de protecţie, pentru şase luni, era emis de către instanţa de judecată.

După cazul de la Teleorman, conducerea Poliţiei anunţă că a dispus verificări la nivel naţional cu privire la modul în care sunt gestionate cazurile de violenţă domestică. Autorităţile fac apel către victimele violenţei domestice să accepte ca agresorului să i se monteze dispozitiv de monitorizare electronică.

La rândul său, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus să fie făcut un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul tinerei ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta. Controlul vizează modul în care s-au făcut cercetările privind violul şi procedura în ceea ce priveşte ordinul provizoriu de protecţie.