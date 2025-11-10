G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Curtea Supremă a SUA respinge un apel prin care i se cerea…

Sursa foto: Pixabay

Curtea Supremă a SUA respinge un apel prin care i se cerea să-şi anuleze hotărârea istorică prin care a legalizat căsătoriile între persoane de acelaşi sex

Articole10 Noi • 135 vizualizări 0 comentarii

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni un apel prin care i se cerea să-şi anuleze o hotărâre istorică prin care a legalizat la nivel naţional căsătoria între persoane de acelaşi sex, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Judecătorii Curţii au respins astfel un apel al lui Kim Davis, o fostă grefieră la un tribunal din Kentucky, care a refuzat să elibereze certificate de căsătorie unor cupluri, după ce Curtea Supremă s-a pronunţat în 2015 în cazul Obergefell v. Hodges.

Davis a încercat să obţină anularea unei hotărâri a unei curţi interioare care a obligat-o să plătească despăgubiri în valoare de 360.000 de dolari şi cheltuielile de judecată ale unui cuplu căruia a refuzat să-i amită un certificat de căsătorie.

Avocaţii săi au invocat în mai multe rânduri declaraţii ale judecătorului Clarence Thomas de la Curtea Supremă – singurul dintre cei nouă membri ai Curţii care a cerut anularea hotărârii privind legalizarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex.

Thomas a fost unul dintre cei patru care s-au opus în cazul din 2015.

Preşedintele Curţii Supreme John Roberts şi judecătorul Samuel Alito fac parte dintre judecătorii care s-au opus atunci şi sunt în prezent membrii ai Curţii.

Roberts a păstrat tăcerea după ce a votat ”împotrivă” în acest dosar, însă Alito a continuat să critice hotărârea şi a anunţat recent că nu pledează în favoarea anulării ei.

Judecătoarea Amy Coney Barrett, care nu era membră a Curţii în 2015, a declarat că există momente în care Curtea trebuie să-şi corecteze greşelile şi să-şi anuleze hotărârile, aşa cum a făcut în 2022, când a pus capăt dreptului constituţional la avort.

Însă Barrett a sugerat recent că căsătoria între persoane de acelaşi sex poate face parte din altă categorioe decât avortul, deoarece oameni s-au bazat pe această hotărâre atunci când s-au căsătorit şi au avut copii.

Davis a pus în centrul atenţiei naţionale comitatul Rowan, situat în estul Kentucky, după ce a refuzat să emită certificate de căsătorie unor cupluri de acelaşi sex susţinând că religia sa o împiedică să conformeze hotărârii Curţii Supreme.

Ea a încălcat ordonanţe judecătorişti prin care era obligată să emită certificatele, oână când a fost condamnată la închisoare de către un judecător federal pentru că a sfidat curtea, în septembrie 2015.

Ea a fost eliberată din închisoare după ce personalul său a eliberat certificatele de căsătorie din partea ei, fără să-i scrie numele pe documente.

Legislativul local din Kentucky a adoptat apoi o lege prin care a suprimat numele grefierilor de pe toate certificatele de căsătorie la nivelul statului.

Davis, care a candidat din nou la post în 2018, a fost înfrântă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Curtea Supremă din Brazilia cere plasarea fostului președinte Bolsonaro sub supraveghere ”permanentă”, din cauza unui ”risc de fugă” / E judecat de tentativă de lovitură de stat

Articole27 Aug 2025
0 comentarii

O fostă judecătoare transsexuală din Regatul Unit contestă la CEDO definiţia legală a femeii stabilită de către Curtea Supremă britanică. ”Noi de-acum avem două sexe deodată”

Articole19 Aug 2025
0 comentarii

Organizația Declic cere Curții de Apel Cluj să desființeze decizia de numire a controversatei judecătoare Liei Savonea preşedinte al Curții Supreme

Articole14 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.