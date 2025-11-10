Curtea Supremă a SUA respinge un apel prin care i se cerea să-şi anuleze hotărârea istorică prin care a legalizat căsătoriile între persoane de acelaşi sex

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni un apel prin care i se cerea să-şi anuleze o hotărâre istorică prin care a legalizat la nivel naţional căsătoria între persoane de acelaşi sex, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Judecătorii Curţii au respins astfel un apel al lui Kim Davis, o fostă grefieră la un tribunal din Kentucky, care a refuzat să elibereze certificate de căsătorie unor cupluri, după ce Curtea Supremă s-a pronunţat în 2015 în cazul Obergefell v. Hodges.

Davis a încercat să obţină anularea unei hotărâri a unei curţi interioare care a obligat-o să plătească despăgubiri în valoare de 360.000 de dolari şi cheltuielile de judecată ale unui cuplu căruia a refuzat să-i amită un certificat de căsătorie.

Avocaţii săi au invocat în mai multe rânduri declaraţii ale judecătorului Clarence Thomas de la Curtea Supremă – singurul dintre cei nouă membri ai Curţii care a cerut anularea hotărârii privind legalizarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex.

Thomas a fost unul dintre cei patru care s-au opus în cazul din 2015.

Preşedintele Curţii Supreme John Roberts şi judecătorul Samuel Alito fac parte dintre judecătorii care s-au opus atunci şi sunt în prezent membrii ai Curţii.

Roberts a păstrat tăcerea după ce a votat ”împotrivă” în acest dosar, însă Alito a continuat să critice hotărârea şi a anunţat recent că nu pledează în favoarea anulării ei.

Judecătoarea Amy Coney Barrett, care nu era membră a Curţii în 2015, a declarat că există momente în care Curtea trebuie să-şi corecteze greşelile şi să-şi anuleze hotărârile, aşa cum a făcut în 2022, când a pus capăt dreptului constituţional la avort.

Însă Barrett a sugerat recent că căsătoria între persoane de acelaşi sex poate face parte din altă categorioe decât avortul, deoarece oameni s-au bazat pe această hotărâre atunci când s-au căsătorit şi au avut copii.

Davis a pus în centrul atenţiei naţionale comitatul Rowan, situat în estul Kentucky, după ce a refuzat să emită certificate de căsătorie unor cupluri de acelaşi sex susţinând că religia sa o împiedică să conformeze hotărârii Curţii Supreme.

Ea a încălcat ordonanţe judecătorişti prin care era obligată să emită certificatele, oână când a fost condamnată la închisoare de către un judecător federal pentru că a sfidat curtea, în septembrie 2015.

Ea a fost eliberată din închisoare după ce personalul său a eliberat certificatele de căsătorie din partea ei, fără să-i scrie numele pe documente.

Legislativul local din Kentucky a adoptat apoi o lege prin care a suprimat numele grefierilor de pe toate certificatele de căsătorie la nivelul statului.

Davis, care a candidat din nou la post în 2018, a fost înfrântă.