Curtea Supremă a SUA respinge un apel prin care i se cerea să-şi anuleze hotărârea istorică prin care a legalizat căsătoriile între persoane de acelaşi sex
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni un apel prin care i se cerea să-şi anuleze o hotărâre istorică prin care a legalizat la nivel naţional căsătoria între persoane de acelaşi sex, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.
Judecătorii Curţii au respins astfel un apel al lui Kim Davis, o fostă grefieră la un tribunal din Kentucky, care a refuzat să elibereze certificate de căsătorie unor cupluri, după ce Curtea Supremă s-a pronunţat în 2015 în cazul Obergefell v. Hodges.
Davis a încercat să obţină anularea unei hotărâri a unei curţi interioare care a obligat-o să plătească despăgubiri în valoare de 360.000 de dolari şi cheltuielile de judecată ale unui cuplu căruia a refuzat să-i amită un certificat de căsătorie.
Avocaţii săi au invocat în mai multe rânduri declaraţii ale judecătorului Clarence Thomas de la Curtea Supremă – singurul dintre cei nouă membri ai Curţii care a cerut anularea hotărârii privind legalizarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex.
Thomas a fost unul dintre cei patru care s-au opus în cazul din 2015.
Preşedintele Curţii Supreme John Roberts şi judecătorul Samuel Alito fac parte dintre judecătorii care s-au opus atunci şi sunt în prezent membrii ai Curţii.
Roberts a păstrat tăcerea după ce a votat ”împotrivă” în acest dosar, însă Alito a continuat să critice hotărârea şi a anunţat recent că nu pledează în favoarea anulării ei.
Judecătoarea Amy Coney Barrett, care nu era membră a Curţii în 2015, a declarat că există momente în care Curtea trebuie să-şi corecteze greşelile şi să-şi anuleze hotărârile, aşa cum a făcut în 2022, când a pus capăt dreptului constituţional la avort.
Însă Barrett a sugerat recent că căsătoria între persoane de acelaşi sex poate face parte din altă categorioe decât avortul, deoarece oameni s-au bazat pe această hotărâre atunci când s-au căsătorit şi au avut copii.
Davis a pus în centrul atenţiei naţionale comitatul Rowan, situat în estul Kentucky, după ce a refuzat să emită certificate de căsătorie unor cupluri de acelaşi sex susţinând că religia sa o împiedică să conformeze hotărârii Curţii Supreme.
Ea a încălcat ordonanţe judecătorişti prin care era obligată să emită certificatele, oână când a fost condamnată la închisoare de către un judecător federal pentru că a sfidat curtea, în septembrie 2015.
Ea a fost eliberată din închisoare după ce personalul său a eliberat certificatele de căsătorie din partea ei, fără să-i scrie numele pe documente.
Legislativul local din Kentucky a adoptat apoi o lege prin care a suprimat numele grefierilor de pe toate certificatele de căsătorie la nivelul statului.
Davis, care a candidat din nou la post în 2018, a fost înfrântă.
