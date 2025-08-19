G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O fostă judecătoare transsexuală din Regatul Unit contestă la CEDO definiţia legală…

victoria mccloud, fosta judecatoare transexual
Sursa Foto: X

O fostă judecătoare transsexuală din Regatul Unit contestă la CEDO definiţia legală a femeii stabilită de către Curtea Supremă britanică. ”Noi avem de-acum avem două sexe deodată”

Articole19 Aug 0 comentarii

O fostă judecătoare transsexuală din Regatul Unit, Victoria McCloud, prima judecătoare transsexuală din regat, contestă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) definiţia legală a femeii stabilită de către Curtea Supremă britanică, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În aprilie 2025, cea mai înaltă jurisdicţie britanică a tranşat în unanimitate că cuvintele ”sex” şi ”femeie” din Legea egalităţii din 2020 – care oferă o protecţie împotriva discriminării de gen – se referă la o femeie biologică şi la un sex biologic.

Astfel, Regatul Unit anunţa că definiţia legală a unei femei are la bază sexul biologic al acesteia şi excludea femeile transsexuale, inclusiv pe cele care deţin un Cerficat de recunoaştere a genului (CRG).

Această decizie nu i-a plăcut fostei judecătoare în vârstă de 50 de ani, care s-a născut bărbat şi a devenir femeie la vârsta de 20 de ani.

Ea a anunţat luni că sesizează Curtea Europeană a Drepturilor Omnului (CEDO) şi contestă procesul decizional.

Avocaţii lui Victoria McCloud, care a demisionat din postul de judecătoare anul trecut şi care este în prezent strategă în litigii, au depus un recurs la CEDO în care acuză o încălcare a drepturilor acesteia în baza articolelor 6, 8 şi 14 ale Convenţiei europene a drepturilor omului.

Este vorba despre ”drepturile la respectarea a cine sunt, a familiei mele şi a existenţei mele ca om, dreptul la un proces echitabil în probleme care-mi determină propriile libertăţi şi obligaţii fără discriminare”, declară cotidianului The Guardian reclamanta.

”AVEM DE-ACUM DOUĂ SEXE DEODATĂ”

Artocolul 6 apără dreptul la un proces echitabil şi imparţial la un tribunal independent şi vizează să gaanteze că persoanele ale căror drepturi sunt pot să participe la proceduri care pot avea un impact asupra viitorului lor.

Or fosta judecătoare acuză Curtea Supremă că a refuzat să o audieze şi nu a acceptat nici ”probe” de la alte persoane sau organizaţii de activişti transsexuali

Victoria McCloud deplânge faptul că ”tribunalul nu a furnizat nicio motivaţie”.

Curtea Supremă britanică ”mi-a invalidat distincţia mea sexuală şi a celorlalte 8.500 de persoane, conform Legii egalităţii. Noi avem de-acum avem două sexe deodată. ni se spune să folosim spaţii periculoase, ca vestiarele şi toaletele bărbaţilor, deşi avem o anatomie feminină”, deplânge ea.

”Dacă suntem violate, trebuie să ne ducem la centrul de criză pentru viol masculin. Suntem percheziţionate de către poliţişti bărbaţi, pentru a le proteja pe poliţistele femei, presupun, de anatomia noastră”, denunţă ea.

Fosta judecătoare este reprezentată de Oscar Davies, primul avocat în mod deschis ”non-binar” din Regatul Unit şi de către Olivia Campbell-Cavendish, fondatoarea şi directoare generală a Trans Legal Clinic – o asociaţie care oferă în mod gratuit ajutor juridic transsexualilor britanici – şi prima avocată transsexuală de culoare din Regatul Unit.

The Independent scrie că este primul caz din istorie al unei echipe conduse de către persoane transsexuale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Tentativă de omor la Călărași: o femeie înjunghiată de fostul concubin într-un centru maternal

Articole17 Aug • 488 vizualizări
0 comentarii

Pentagonul anunţă că cei 800 de rezervişti din Garda Naţională mobilizaţi de Trump să „cureţe” Washingtonul se află în capitală

Articole14 Aug • 628 vizualizări
0 comentarii

Organizația Declic cere Curții de Apel Cluj să desființeze decizia de numire a controversatei judecătoare Liei Savonea preşedinte al Curții Supreme

Articole14 Aug • 14.295 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.