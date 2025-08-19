O fostă judecătoare transsexuală din Regatul Unit contestă la CEDO definiţia legală a femeii stabilită de către Curtea Supremă britanică. ”Noi avem de-acum avem două sexe deodată”

O fostă judecătoare transsexuală din Regatul Unit, Victoria McCloud, prima judecătoare transsexuală din regat, contestă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) definiţia legală a femeii stabilită de către Curtea Supremă britanică, transmite News.ro.

În aprilie 2025, cea mai înaltă jurisdicţie britanică a tranşat în unanimitate că cuvintele ”sex” şi ”femeie” din Legea egalităţii din 2020 – care oferă o protecţie împotriva discriminării de gen – se referă la o femeie biologică şi la un sex biologic.

Astfel, Regatul Unit anunţa că definiţia legală a unei femei are la bază sexul biologic al acesteia şi excludea femeile transsexuale, inclusiv pe cele care deţin un Cerficat de recunoaştere a genului (CRG).

Această decizie nu i-a plăcut fostei judecătoare în vârstă de 50 de ani, care s-a născut bărbat şi a devenir femeie la vârsta de 20 de ani.

Ea a anunţat luni că sesizează Curtea Europeană a Drepturilor Omnului (CEDO) şi contestă procesul decizional.

Avocaţii lui Victoria McCloud, care a demisionat din postul de judecătoare anul trecut şi care este în prezent strategă în litigii, au depus un recurs la CEDO în care acuză o încălcare a drepturilor acesteia în baza articolelor 6, 8 şi 14 ale Convenţiei europene a drepturilor omului.

Este vorba despre ”drepturile la respectarea a cine sunt, a familiei mele şi a existenţei mele ca om, dreptul la un proces echitabil în probleme care-mi determină propriile libertăţi şi obligaţii fără discriminare”, declară cotidianului The Guardian reclamanta.

”AVEM DE-ACUM DOUĂ SEXE DEODATĂ”

Artocolul 6 apără dreptul la un proces echitabil şi imparţial la un tribunal independent şi vizează să gaanteze că persoanele ale căror drepturi sunt pot să participe la proceduri care pot avea un impact asupra viitorului lor.

Or fosta judecătoare acuză Curtea Supremă că a refuzat să o audieze şi nu a acceptat nici ”probe” de la alte persoane sau organizaţii de activişti transsexuali

Victoria McCloud deplânge faptul că ”tribunalul nu a furnizat nicio motivaţie”.

Curtea Supremă britanică ”mi-a invalidat distincţia mea sexuală şi a celorlalte 8.500 de persoane, conform Legii egalităţii. Noi avem de-acum avem două sexe deodată. ni se spune să folosim spaţii periculoase, ca vestiarele şi toaletele bărbaţilor, deşi avem o anatomie feminină”, deplânge ea.

”Dacă suntem violate, trebuie să ne ducem la centrul de criză pentru viol masculin. Suntem percheziţionate de către poliţişti bărbaţi, pentru a le proteja pe poliţistele femei, presupun, de anatomia noastră”, denunţă ea.

Fosta judecătoare este reprezentată de Oscar Davies, primul avocat în mod deschis ”non-binar” din Regatul Unit şi de către Olivia Campbell-Cavendish, fondatoarea şi directoare generală a Trans Legal Clinic – o asociaţie care oferă în mod gratuit ajutor juridic transsexualilor britanici – şi prima avocată transsexuală de culoare din Regatul Unit.

The Independent scrie că este primul caz din istorie al unei echipe conduse de către persoane transsexuale.