Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului care-i poartă numele – Alianța Sarah Wagenknecht (BSW, stânga naționalistă), renunță la șefia formațiunii politice din Germania

Sahra Wagenknecht a anunțat că va renunța la președinția partidului care încă îi poartă numele, dar va continua însă să se implice în BSW, relatează ARD, televiziuna publică din Germania. Noua conducere va fi preluată de membri proeminenți ai partidului. Conducerea partidului va fi asigurată în viitor de actuala copreședintă Amira Mohamed Ali și de eurodeputatul Fabio de Masi. „Sunt conștient că am de umplut un gol foarte mare”, a declarat de Masi în cadrul conferinței de presă cu Wagenknecht. Cu toate acestea, el a „acceptat cu mare convingere” cererea lui Wagenknecht de a prelua copreședinția partidului, deoarece simte „că BSW are în continuare nevoie de el”.

Profilul BSW nu a mai fost „atât de clar” pentru mulți alegători în ultima perioadă, a afirmat Wagenknecht. Acest lucru se reflectă și în scăderea popularității în sondaje și în rezultatele slabe la alegeri. „Am pierdut alegători, în parte în favoarea AfD (Alternativa pentru Germania, extrema dreaptă). Nu putem fi mulțumiți de acest lucru.” În calitate de șefă a noii comisii pentru valori fundamentale, ea va avea un loc și un vot în comitetul executiv al partidului, a continuat Wagenknecht. Ea se va implica și în campaniile electorale și în dezbaterile publice. În plus, ea este disponibilă pentru funcția de șefă a fracțiunii BSW în Bundestag, în cazul în care BSW va avea succes în instanță cu cererea sa de renumărare a voturilor la alegerile pentru Bundestag și va depăși astfel pragul de 5%.

În alegerile federale din februarie 2025, BSW a ratat cu foarte puțin pragul electoral, obținând 4,98% din voturile valabil exprimate la nivelul țării. Partidul condus de Sarah Wagenknecht, mai puternic în estul fost comunist, a pierdut voturi nu numai în favoarea AfD și în favoarea Stângii (Linke, urmașul fostului Partid Comunist din Germania de est), care o obținut aproape 9% din voturi.

Wagenknecht nu este doar fondatoarea, ci și figura marcantă și, de departe, cea mai cunoscută figură a BSW. Cu câteva zile în urmă, s-a anunțat că partidul se va despărți și de numele fondatoarei. Se va păstra sigla BSW, dar aceasta nu va mai reprezenta Bündnis Sahra Wagenknecht. Propunerea oficială a conducerii partidului pentru forma completă este „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft” (Alianța pentru justiție socială și rațiune economică). Federația regională din Renania-Palatinat consideră că acest nume nu este suficient de sugestiv și propune în schimb: „Bürger schaffen Wandel – Vernunft und Gerechtigkeit” (Cetățenii creează schimbarea – rațiune și justiție). Decizia va fi luată, de asemenea, la congresul partidului de la Magdeburg, din 6 și 7 decembrie.

Fiica unei mame germane și a unui tată iranian care a dispărut la numai câțiva ani de la nașterea fiicei sale, Wagenknecht a fost o comunistă convinsă, alăturându-se Paridului Unității Socialiste (SED, numele oficial al Partidului Comunist), cu doar câteva luni înaintea căderii Zidului Berlinului în noiembrie 1989. În 1991 ea a devenit influentă în Platforma Comunistă, aripa de stânga a Partidului Socialismului Democratic, noul nume al SED. A fost aleasă eurodeputată în 2004, iar în 2009, după fuziunea PDS cu WASG (aripa de stânga fon Germania de vest a Partidului Social Democrat), a fost aleasă deputată în Bundestag (camera inferioară a parlamentului federal) pe lista noului partid numit Stânga.

În 2023 ea a părăsit Stânga și a înființat un nou partid, după ce a cerut începerea negocierilor cu Rusia și interzicerea livrării de arme către Ucraina. În paralel, ea adoptat o poziție critică față de politica de imigrație a statului german, care ar afecta potrivit ei interesele clasei muncitoare autohtone. Dar această poziție hibridă – de stânga în economie, de dreapta în privința imigrației, nu a fost viabilă și foștii alegători s-au îndreptat către AfD (constant pe primul loc în sondaje cu peste 25%) și Stânga (care a urcat la peste 10%).