Justiţia franceză ordonă eliberarea şi plasarea sub control judiciar a fostului preşedinte Nicolas Sarkozy

Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea şi plasarea sub control judiciar a fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare de douăzeci de zile în urma condamnării sale în cazul finanţării libiene a campaniei sale pr ezidenţiale din 2007, transmite agenția de știri France Presse, citată de Agerpres.

În cursul examinării cererii sale, luni dimineaţă, parchetul a solicitat eliberarea fostului preşedinte sub control judiciar, acesta prezentându-se prin videoconferinţă de la închisoarea Sante din Paris.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost încarcerat la 21 octomb rie după ce a fost condamnat la o pedeapsă de cinci ani de închisoare în cazul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale din 2007.