Trei deţinuţi au fost luaţi de poliţie după ce l-au ameninţat pe fostul preşedinte francez Sarkozy în închisoare

Poliţia franceză a preluat miercuri trei deţinuţi din închisoarea La Sante din Paris care îl ameninţaseră pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy, închis acolo de marţi, relatează presa locală preluată de dpa, transmite Agerpres.

În media sociale a circulat un videoclip în care Sarkozy este insultat şi ameninţat la sosirea în penitenciarul unde a început să execute o condamnare la cinci ani de detenţie. Se pare că filmarea a fost făcută de un deţinut.

Procuratura a deschis o anchetă privind ameninţările cu moartea.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a început să execute o condamnare la cinci ani de închisoare pentru conspiraţie în vederea obţinerii de fonduri pentru campania electorală de la fostul dictator libian Moammar Gaddafi.

El este izolat într-o celulă individuală şi protejat în continuare de doi agenţi, instalaţi în altă celulă, lângă a sa. Avocatul său a afirmat că fostul şef al statului nu beneficiază de niciun tratament special.