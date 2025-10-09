Israelul refuză să-l elibereze pe liderul palestinian Marwan Barghouthi în schimbul eliberării unor ostatici

Liderul palestinian Marwan Barghouthi – încarcerat în Israel – nu va fi eliberat în schimbul unor ostatici în cadrul acordului de încetare a Războiului din Fâşia Gaza, anunţă joi o purtătoare de cuvânt a Guvernului israelian, Shosh Bedrosian, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”În acest stadiu, el (Marwan Barghouthi) nu va face parte din acest schimb”, a anunţat ea, răspunzând unor jurnalişti într-o conferinţă de presă.