Israelul refuză să-l elibereze pe liderul palestinian Marwan Barghouthi în schimbul eliberării unor ostatici
Liderul palestinian Marwan Barghouthi – încarcerat în Israel – nu va fi eliberat în schimbul unor ostatici în cadrul acordului de încetare a Războiului din Fâşia Gaza, anunţă joi o purtătoare de cuvânt a Guvernului israelian, Shosh Bedrosian, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”În acest stadiu, el (Marwan Barghouthi) nu va face parte din acest schimb”, a anunţat ea, răspunzând unor jurnalişti într-o conferinţă de presă.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Cum au motivat judecătorii respingerea cererii autorităţilor române de expulzare a unui palestinian / SRI a spus despre el că intenționa să desfăşoare activităţi subversive în favoarea grupării teroriste Hamas
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.