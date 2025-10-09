G4Media.ro
Daniel Craig in filmul Wake Up Dead Man- A Knives Out Mystery
Sursa foto: captură video

Al treilea film din franciza "Knives Out" a deschis Festivalul de Film de la Londra

Filmul ”Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, cea de-a treia peliculă în care Daniel Craig îl interpretează pe carismaticul detectiv Benoit Blanc, a deschis miercuri Festivalul de Film de la Londra, unde, timp de 12 zile, publicul va avea parte de seri de gală, proiecţii şi discuţii cu actori recompensaţi cu Oscar precum Daniel Day-Lewis şi Chloe Zhao, informează Reuters, citată de Agerpres.

Craig a păşit alături de Glenn Close, Josh Brolin şi Mila Kunis pe covorul roşu cu prilejul premierei celei mai recente pelicule din seria ”Knives Out”, care propune o tonalitate mai gotică şi mai întunecată în comparaţie cu filmele precedente – ”Knives Out” (2019) şi ”Glass Onion” (2022).  

”Sunt diferite unele de altele, adică exact ceea ce ne-am propus să facem… am vrut ca toate să fie de sine stătătoare, astfel încât fiecare să aibă un stil diferit”, a declarat Craig pentru Reuters despre cele trei filme.

Întrebat cum s-a simţit să joace din nou acest rol, Craig a adăugat: ”N-aş face-o dacă nu ar fi distractiv”. Pelicula poliţistă, din distribuţia căreia mai fac parte Josh O’Connor, Jeremy Renner, Daryl McCormack şi Cailee Spaeny, încearcă să dezlege misterul uciderii unui preot dintr-un mic oraş, suspiciunile îndreptându-se către unul dintre enoriaşii săi.

Regizorul şi scenaristul filmului, Rian Johnson, care a realizat şi filmele anterioare ”Knives Out” a spus că el şi Craig au început să discute idei pentru ”Wake Up Dead Man” imediat după premiera ”Glass Onion” la Festivalul de Film de la Londra.

”Ideea de a realiza ceva mai cu picioarele pe pământ a părut o provocare interesantă… să sperăm că este în continuare amuzantă, plină de optimism şi distractivă pentru spectatori”, a spus el.  

Circa 247 de filme vor rula în cadrul celei de-a 69-a ediţiei a BFI Festivalul de Film de la Londra, unde sunt aşteptate celebrităţi precum George Clooney, Julia Roberts şi Paul Mescal pentru a-şi promova filmele ”Jay Kelly”, ”After the Hunt” şi respectiv ”Hamnet”.

Pe lista filmelor proiectate se mai află ”Frankenstein”, în regia lui Guillermo del Toro, cea mai recentă colaborare dintre Emma Stone şi Yorgos Lanthimos, ”Bugonia”, precum şi ”Anemone”, un film cu Daniel Day-Lewis şi regizat de unul dintre fiii actorului. Festivalul de Film de la Londra se desfăşoară până pe 19 octombrie.

