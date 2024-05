Daniel Craig în al treilea film din franciza „Knives Out” / Cine se mai alătură distribuției

Franciza „Knives Out” a lui Rian Johnson va avea în curând al treilea episod, odată cu producţia „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, titlu inspirat de melodia celor de la U2. În timp ce detaliile legate de complot rămân necunoscute, Johnson a anunţat recent revenirea detectivului Benoit Blanc, interpretat de Daniel Craig, unul dintre pilonii seriei, într-un teaser de 45 de secunde publicat pe X, transmite News.ro.

Originalul „Knives Out”, lansat în 2019, îl urmărea pe Blanc în timp ce investiga circumstanţele misterioase din spatele morţii romancierului misterios Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Continuarea „Glass Onion” a venit ca original Netflix în 2022 şi l-a văzut pe Blanc călătorind pe insula privată a miliardarului excentric Miles Bron (Edward Norton) pentru a rezolva o crimă imposibil de înţeles.



„Knives Out” este cunoscut pentru ansamblul său extins de personaje, printre membrii distribuţiei anterioare numărându-se Chris Evans, Dave Bautista, Kate Hudson, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Hugh Grant şi alţii.

Orice film „Knives Out” ar fi incomplet fără Daniel Craig în rolul detectivului Benoit Blanc, care a fost protagonistul fiecărui film de până acum.

Josh O’Connor se alătură distribuţiei din „Wake Up Dead Man”, după ce a jucat un rol principal în drama „Challengers”. O’Connor a avut un an 2024 foarte ocupat, jucând şi în thrillerul „La Chimera”, de Alice Rohrwacher, care a fost lansat în SUA în martie, după ce a debutat la Cannes anul trecut.

Cailee Spaeny se alătură distribuţiei din „Wake Up Dead Man” după ce tocmai a jucat în thrillerul politic „Civil War”, produs de A24. Performanţa lui Spaeny a ieşit în evidenţă cu rolul titular din „Pricilla”, de Sofia Coppola.

Andrew Scott, starul din „All of Us Strangers” şi „Fleabag”, s-a alăturat, de asemenea, distribuţiei „Wake Up Dead Man”, după cum a relatat în exclusivitate Variety. Scott a apărut în serialul original Netflix „Ripley”, în rolul misteriosului escroc globe-trotter.

Kerry Washington, star în „Scandal” s-a alăturat şi ea distribuţiei din „Wake Up Dead Man”. Cel mai recent rol cinematografic al lui Washington a fost în 2022, în rolul zânei profesoare Dovey, în adaptarea Netflix a filmului „The School of Good and Evil”.

Actriţa nominalizată de opt ori la Oscar va aduce în distribuţia „Wake Up Dead Man” experienţa sa de zeci de ani de la Hollywood. Variety a anunţat recent că Glenn Close va juca şi în comedia lui Simon Curtis „Encore”, alături de Jeremy Irons şi Henry Winkler.