SURSE Superbugetarul Ion Sterian are în cabinet cinci secretare, nouă consilieri, un specialist în PR, plus șapte șoferi la dispoziție. El conduce compania monopolistă de stat Transgaz

Ion Sterian, directorul general al companiei monopoliste cu capital majoritar de stat Transgaz, are în cabinetul său cinci secretare, nouă consilieri și un specialist în PR, potrivit schemei de personal consultate de G4Media. În plus, șeful Transgaz are la dispoziție șapte șoferi, potrivit organigramei.

În numai doi ani, cheltuielile cu personalul ale Transgaz au crescut cu aproape 150 de milioane de lei, de la 533.574.824 lei în 2022 la 683.571.928 în 2024, potrivit unui document obținut de G4Media.

Cheltuielile totale cu personalul la SNTGN TRANSGAZ S.A. în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii) (mii lei)

2022 – 533.574,824

– 533.574,824 2023 – 612.889,827 (+79.315,003)

2024 – 683.571,928 (+70.682,101)

Directorul general al companiei cu capital majoritar de stat Transgaz, Ion Sterian, a câștigat în 2023 venituri nete de peste 1,9 milioane de lei, potrivit datelor oficiale ale companiei. Sterian este unul dintre cei mai bine plătiți manageri de companii de stat și are în declarația de avere patru imobile – dintre care un apartament de aproape 100 metri pătrați în Emiratele Arabe Unite.

Veniturile lui Sterian sunt compuse din: – Remunerația fixă netă în valoare de 414.185 lei

– zile concediu de odihnă, sumă netă: 59.623 lei.

– remunerația variabilă: 1.440.520 lei net

Sterian este unul dintre cei mai bine plătiți șefi de instituții sau companii cu capital majoritar de stat.

Transgaz, la care guvernul – prin Secretariatul General – este acționar cu 58,5%, deține monopolul transportului de gaze, al construcției și întreținerii sistemului intern de transport al gazelor naturale. Compania are o marjă limitată de decizie economică, dat fiind că tarifele pentru transportul gazelor sunt stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), potrivit legislației în vigoare.

Ion Sterian este sprijinit atât de PSD, cât și de PNL. El a rămas în funcție indiferent de partidul care a controlat Secretariatul general al gguvernului, acționarul majoritar al companiei Transgaz.