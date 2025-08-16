Opt pagini uitate de americani în imprimanta unui hotel din Alaska dezvăluie detalii despre întâlnirea Trump-Putin (NRP și presa franceză)

Documente cu însemne ale Departamentului de Stat al SUA, găsite vineri dimineață în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii anterior necunoscute și potențial sensibile despre întâlnirile din 15 august 2025 dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir V. Putin, în Anchorage, notează National Public Radio (SUA) într-un articol exclusiv publicat de Chiara Eisner. Informațiile sunt citate și de presa franceză.

Opt pagini, care par să fi fost elaborate de personalul american și lăsate în urmă din greșeală, conțineau locații precise și orele întâlnirilor de la summit, precum și numere de telefon ale angajaților guvernamentali americani.

În jurul orei 9 dimineață, vineri, trei oaspeți ai Hotelului Captain Cook, un hotel de patru stele situat la 20 de minute de Baza Comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, unde s-au reunit liderii din SUA și Rusia, au găsit documentele lăsate în una dintre imprimantele publice ale hotelului. NPR a analizat fotografiile documentelor realizate de unul dintre oaspeți, pe care NPR a fost de acord să nu-l identifice, deoarece persoana respectivă a spus că se teme de represalii.

Prima pagină din pachetul tipărit dezvăluia ordinea întâlnirilor pentru 15 august, inclusiv numele specifice ale sălilor din interiorul bazei din Anchorage unde acestea urmau să aibă loc. De asemenea, a dezvăluit că Trump intenționa să-i ofere lui Putin un cadou ceremonial.

„POTUS [Președintele SUA] către Președintele Putin,” se arată în document, „Statuie de birou Vultur Pleșuv American.”

Sâmbătă, secretara adjunctă de presă a Casei Albe, Anna Kelly, a minimalizat importanța documentelor, numindu-le „un meniu de prânz cu mai multe pagini” și a sugerat că lăsarea informațiilor pe o imprimantă publică nu constituie o încălcare a securității. Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Paginile 2 până la 5 ale documentelor conțineau numele și numerele de telefon a trei membri ai personalului american, precum și numele a 13 lideri de stat americani și ruși. Lista furniza și pronunția fonetică pentru toți bărbații ruși așteptați la summit, inclusiv „Domnul Președinte PU-tin”.

Paginile 6 și 7 din pachet descriau modul în care prânzul de la summit urma să fie servit și pentru cine. Un meniu inclus în documente indica faptul că prânzul urma să aibă loc „în onoarea excelenței sale Vladimir Putin”.

O schemă de așezare la masă arată că Putin și Trump ar fi trebuit să stea față în față în timpul prânzului. Trump ar fi fost flancat de șase oficiali: secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth și șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles în dreapta sa, și secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul comerțului Howard Lutnick și trimisul special pentru Misiuni de Pace Steve Witkoff în stânga sa. Putin ar fi urmat să stea imediat lângă ministrul său de externe, Serghei Lavrov, și lângă consilierul său prezidențial pentru politică externă, Iuri Ușakov.

În timpul summitului de vineri, prânzul a fost, aparent, anulat. Însă, conform documentelor, era planificată o masă simplă, cu trei feluri. După o salată verde, liderii mondiali urmau să ia cina cu filet mignon și halibut olympia. Ca desert urma să fie servit crème brûlée.

Jon Michaels, profesor de drept la UCLA care ține prelegeri despre securitatea națională, a spus că documentele găsite în imprimanta hotelului din Alaska dezvăluie o eroare de judecată profesională în pregătirea unei întâlniri de mare importanță.

„Mi se pare o dovadă suplimentară a neglijenței și incompetenței administrației,” a spus Michaels. „Pur și simplu nu lași lucruri în imprimante. E atât de simplu.”

Documentele tipărite reprezintă cel mai recent exemplu dintr-o serie de încălcări de securitate comise de oficiali ai administrației Trump. La începutul acestei săptămâni, membri ai unui grup de chat al forțelor de ordine, care includea membri ai Serviciului de Imigrație și Vămuire al SUA (ICE), au adăugat o persoană aleatorie la o conversație despre o căutare în curs a unui deținut condamnat pentru tentativă de omor. În martie, liderii securității naționale americane au inclus accidental un jurnalist într-un grup de chat despre iminentele atacuri militare în Yemen.