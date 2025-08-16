Liderii Europei se întâlnesc luni cu Zelenski și Trump la Washington: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei / Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO”

Liderii Europei au reacționat după întâlnirea fără rezultat pentru Ucraina, dintre Trump și Putin, printr-un mesaj comun transmis sâmbătă, printr-un comunicat: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei” dacă aceasta va continua ”să ucidă în Ucraina” au transmis, la unison președintele Emmanuel Macron, premierul Georgia Meloni, cancelarul Friedrich Merz, premierul Keir Starmer, președintele Alexander Stubb, premierul Donald Tusk, președintele Antonio Costa și președina Ursula von der Leyen.

”Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO”, au mai transmis aceștia care au dat garanții că Uniunea Europeană va continua să consolideze sancțiunile și măsurile economice mai ample pentru a pune presiune asupra economiei de război a Rusiei până la încheierea unei păci durabile.

Liderii Franței, Italiei, Germaniei, Marii Britanii, Finlandei, Poloniei, Portugaliei și șefa Comisiei Europene au mai transmis că ”Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate de neclintit pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”, dar și că ”Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită, în timp ce lucrăm spre o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”.

Liderii europeni sunt invitați să participe la o întâlnire, ce va avea loc luni, cu președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, a raportat sâmbătă New York Times, citând doi oficiali europeni de rang înalt, transmite The Guardian. E vorba de liderii europeni care fac parte din ”Coaliția pentru voință”, din care face parte și România.

Comunicatul integral

În această dimineață, devreme, președintele Trump ne-a informat pe noi și pe președintele Zelenski în urma întâlnirii sale cu președintele rus în Alaska, pe 15 august 2025.

Liderii au salutat eforturile președintelui Trump de a opri uciderea în Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a obține o pace justă și durabilă.

Așa cum a spus președintele Trump, „nu există un acord până nu există un acord”. Așa cum a fost prevăzut de președintele Trump, următorul pas trebuie să fie discuții suplimentare, care să-l includă pe președintele Zelenski, cu care se va întâlni în curând.

De asemenea, suntem pregătiți să lucrăm cu președintele Trump și președintele Zelenski în vederea unui summit trilateral cu sprijin european.

Este clar pentru noi că Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate de neclintit pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm declarația președintelui Trump că SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția Celor Dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse limitări forțelor armate ale Ucrainei sau cooperării sale cu țările terțe. Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO.

Va fi la latitudinea Ucrainei să ia decizii cu privire la teritoriul său. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță.

Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua. Suntem hotărâți să facem mai mult pentru a menține Ucraina puternică, pentru a obține o încetare a luptelor și o pace justă și durabilă.

Atâta timp cât uciderea în Ucraina continuă, suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să consolidăm sancțiunile și măsurile economice mai ample pentru a pune presiune pe economia de război a Rusiei până când se va obține o pace justă și durabilă.

Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită, în timp ce lucrăm spre o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei.