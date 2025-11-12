Polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină colonie rusă”, afirmă Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat că polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină o colonie rusă”, pe fondul îngrijorărilor legate de expansionismul rus și de războiul în curs al Moscovei în Ucraina, transmite TVP, televiziunea publică de la Varșovia.

Într-un interviu publicat săptămâna aceasta de podcastul britanic The Rest is Politics, Sikorski a declarat că Polonia ar fi următoarea țintă a Moscovei dacă Ucraina ar fi învinsă de Rusia.

„Credem că dacă [președintele rus Vladimir] Putin ar reuși să cucerească Ucraina, noi am fi următorii… Mai degrabă am mânca iarbă decât să devenim din nou o colonie rusă”, a declarat ministrul de externe.

„S-a mai întâmplat înainte”, a adăugat el, făcând referire aparentă la perioadele din istoria Poloniei în care aceasta a fost supusă dominației ruse – mai întâi sub țarii imperiali și mai târziu din nou sub jugul sovietic.

Sikorski a sugerat că opoziția publică din Polonia față de potențiala amenințare a expansionismului rus este motivul pentru care țara sa are un nivel atât de ridicat al cheltuielilor pentru apărare, chiar și în detrimentul finanțării în alte domenii.

Sikorski a declarat săptămâna trecută pentru TVP World că Varșovia va plăti „orice este necesar” pentru a apăra țara, adăugând: „întotdeauna există un compromis între arme și unt. Asta este ceea ce ne-a impus Federația Rusă”.

Chiar înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022, care a determinat creșterea cheltuielilor militare în rândul țărilor NATO, Polonia era una dintre țările cu cele mai mari cheltuieli din alianță ca procent din PIB și una dintre puținele țări care își îndeplineau obligațiile de a cheltui 2% din bogăția economică pentru apărare.

În iunie, statele membre NATO – cu excepția Spaniei – au convenit să crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, Polonia angajându-se în septembrie să atingă 4,8% deja anul viitor.

Polonia are a treia armată ca mărime din NATO în ceea ce privește numărul de personal, potrivit celor mai recente cifre publicate de alianță, situându-se doar în urma Statelor Unite și Turciei.