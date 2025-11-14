Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat la 13 luni de închisoare pentru furtul unei creaţii a lui Banksy

Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost condamnat la 13 luni de închisoare pentru furtul cunoscutei opere de artă a lui Banksy, „Fată cu balon”, dintr-o galerie din capitala britanică, în 2024 , a anunţat vineri poliţia londoneză, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Larry Fraser a pledat „vinovat” miercuri de furtul operei de artă, care înfăţişează o fetiţă în rochie întinzând mâna după un balon roşu în formă de inimă.

Evaluat la 270.000 de lire sterline (peste 305.000 de euro), desenul, un print ediţie limitată, a fost furat dintr-o galerie londoneză în 2024.

Purtând o mască şi mănuşi, bărbatul a intrat prin efracţie în galerie forţând uşile cu un ciocan, a precizat poliţia, care a reuşit să-l aresteze la mai puţin de 48 de ore de la incident, datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere care îl arătau încărcând opera de artă într-o dubă, la doar câţiva paşi de galerie.

Graffiti-ul original a apărut pentru prima dată în 2002 pe podul Waterloo din sudul Londrei şi rămâne una dintre cele mai faimoase lucrări ale misteriosului artist născut în Bristol.