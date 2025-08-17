METEO Cod portocaliu de averse, grindină şi vânt puternic în zone din şapte judeţe, duminică

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de averse, grindină şi vânt puternic în zone din şapte judeţe situate în Transilvania şi Moldova, valabilă pe parcusul zilei de duminică, transmite Agerpres.

Potrivit meteorologilor, duminică, între orele 14:00 – 21:00, în judeţele Caraş Severin, Hunedoara, precum şi în zona montană a judeţelor Cluj, Alba, Suceava, Neamţ şi Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice şi pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70 – 90 km/h) şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40 – 50 litri/mp şi izolat de peste 60 litri/mp.

De asemenea, între orele 12:00 şi 21:00, va în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică în Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei, precum şi la munte. În aceste zone se vor semnala averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50 – 70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 – 30 litri/mp şi izolat de peste 40 – 50 litri/mp.

Potrivit meteorologilor, astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse şi în Crişana şi în zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei.