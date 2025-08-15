FOTO Am mers prin cele mai populare stațiuni de pe litoral să vedem câți oameni au venit în vacanță, în săptămâna de Ziua Marinei / Cum arată Vama Veche, Costinești și Eforie Nord, comparativ cu anii trecuți

Notă: Reporterii ISE și G4Media au mers și prin Mamaia, la sfârșitul lunii iulie, iar stațiunea nu era deloc aglomerată în weekend. Terasele nu erau pline în centrul stațiunii. Prețurile pornesc de la 4 lei pentru un covrig, până la 200 de lei un platou cu fructe de mare pentru 2 persoane. Citește mai multe aici.

Notă: ISE și G4Media au scris, în 2023, tot în săptămâna cu Ziua Marinei, despre traficul dinspre stațiuni, când erau cozi kilometrice, iar în jumătate de oră se parcurgeau doar 1,5 kilometri, sub îndrumarea polițiștilor. De asemenea, cozi de mașini erau formate și spre Constanța, mai arătau reporterii ISE în 2023. Citește mai multe aici.

Vama Veche

Costinești

Eforie Nord

Stațiunile din sudul litoralului românesc nu erau aglomerate în plin sezon estival, cu doar câteva zile înainte de minivacanța de Sfânta Maria, perioadă în care, de obicei, sunt așteptați cei mai mulți turiști. Marți și miercuri, reporterii Info Sud-Est și G4Media au luat la pasși, cele mai populare stațiuni pentru turiștii care nu sunt fani Mamaia, și au constatat că acestea sunt semnificativ mai puțin aglomerate decât în anii trecuți.Drumul spre stațiunile din sudul litoralului este, de obicei, dificil de parcurs, mai ales în vârful sezonului estival, însă nu așa a fost și de data aceasta. Reporterii au pornit de la ieșire din Constanța în jur de ora 09:00 și au făcut aproximativ 1 oră până în Vama Veche, adică atât cât faci și în condiții de trafic normal. Porțiunile cu trafic aglomerat au fost între Eforie Nord și Eforie Sud, dar nicidecum la nivelul anilor trecuți. În primul rând, traficul nu mai era dirijat de polițiști, la fel ca în verile precedente, iar drumul de întoarcere, care a fost parcurs în apropierea orelor de vârf, în jurul orei 16:00, nu a fost aglomerat pe nicio porțiune de la Vama Veche până în Constanța.Prima oprire a fost în Vama Veche, acolo vântul puternic și valurile de câțiva metri nu au gonit în totalitate turiștii de pe plaje, însă atmosfera nu părea deloc una desprinsă dintr-o zi din vârf de sezon. În Vama Veche, marți, la orele prânzului, era arborat steagul roșu cu galben, ceea ce înseamnă că plaja era supravegheată de salvamari. Turiștii din Vamă au preferat să se relaxeze pe prosop decât să se aventureze în mare, iar terasele și aleea principală, plină cu standuri de mâncare, erau destul de goale. Un motiv pentru atmosfera goală și liniștită din Vamă ar fi rafalele de vânt de la malul mării. În Vama Veche, o cafea costă și aproape 20 de lei, un suc 15 lei. Un kebab, ori o shaorma ajunge între 30 și 45 de lei, iau un burger aproape 50 de lei. Pentru o clătită cu cremă de cacao sau gem, prețul este de 10 lei și ajunge la 35 de lei, dacă are și alte ingrediente.Următoarea stațiune a fost Costinești, cunoscută drept favorita turiștilor încă din perioada pandemiei, iar acum este și mai populară datorită festivalului „Beach, Please!”. În anii trecuți nu se găsea niciun petic liber pe plajele din Costinești, iar încă de dimineață turiștii se înghesuiau pe aleea principală, numită „aleea foamei” din cauza numeroaselor standuri de mâncare. Plajele erau aglomerate la orele prânzului, deși marea era agitată și era arborat steagul roșu cu galben.Faleza nu era însă la fel de plină ca în anii trecuți. În reportajele ISE și G4Media din anii trecuți din Costinești, chiar dacă era arborat steagul roșu, nu puteai să pășești pe plajă fără să calci din greșeală pe prosopul cuiva, iar malul mării era aglomerat precum primele rânduri ale unui concert. Motivul pentru care Costinești nu ar mai fi atât de aglomerat în această perioadă poate fi festivalul „Beach, Please!”, organizat la începutul lunii iulie, care le-a oferit zecilor de mii de participanți ocazia să îmbine evenimentul cu o vacanță în stațiunea Tineretului. Pe faleză găsești locuri cu bere la draft la 7 lei, shoturi la 10 lei și meniul zilei la aproape 50 de lei, cu ciorbă, coaste de porc, cartofi prăjiți și salată de murături. Prețul unei cafele pornește de la 7 lei și ajunge și la 20 de lei, iar o limonadă costă aproximativ 15 lei. Per total, Costinești rămâne cea mai aglomerată stațiune, un loc în care manelele răsună și în miezul zilei, iar reclamele la pariuri și jocuri de noroc se găsesc la orice pas.Față de Costinești, în Eforie Nord atmosfera este mult mai liniștită, fiind și o stațiune preferată de familii de obicei. Plajele lărgite nu sunt prea pline și nici faleza, deși în anii trecuți, Eforie Nord era următoarea cea mai aglomerată stațiune după Costinești. Aici, prețurile pentru meniul zilei, care conține un fel principal, garnitură și o salată cu chiflă inclusă pot fi și mai mici de 30 de lei, pe faleză, iar pe terasele de lângă plajă, aproape 40 de lei, însă meniul conține inclusiv desert. O bere la draft este în jur de 10 lei, iar un șezlong costă 60 de lei. Inclusiv faleza, unde se găsesc numeroase chioșcuri cu mâncare, nu era la fel de aglomerată ca în anii trecuți, când oamenii se înghesuiau pentru a profita de cele mai mici prețuri de pe litoral, în comparație cu Mamaia sau Costinești. ISE și G4Media au prezentat cum arăta Eforie Nord în toiul sezonului din 2023, când oamenii se înghesuiau atât pe nisip, cât și în apă, unde se înregistrau cele mai ridicate concentrații de E. coli.