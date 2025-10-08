G4Media.ro
Primăria Cluj-Napoca investeşte 44 de milioane de euro în termoficarea oraşului

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Primăria Cluj-Napoca investeşte 44 de milioane de euro în termoficarea oraşului

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat, miercuri, că a semnat contractul pentru o investiţie de peste 44 de milioane de euro în sistemul de termoficare din oraş, ceea ce va duce la facturi mai mici pentru clujeni, transmite Agerpres.

„Investiţii de peste 44 milioane euro în sistemul de termoficare. Facturi mai ieftine pentru clujeni. Primăria municipiului Cluj-Napoca a semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de retehnologizare a procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca – un pas important pentru creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, se arată într-o postare pe reţelele de socializare a primarului Emil Boc.

Potrivit sursei citate, pe perioada lucrărilor vor fi realizate circuite provizorii, astfel încât furnizarea de apă caldă şi căldură să nu fie afectată.

Proiectul presupune reabilitarea şi modernizarea a 15 puncte termice, modernizarea a 6,8 kilometri trasee reţele de transport şi a 13,6 kilometri trasee reţele de distribuţie, creşterea eficienţei energetice a sistemului de încălzire, reducerea pierderilor din reţeaua de transport şi distribuţie, îmbunătăţirea monitorizării consumului de energie termică prin contoare inteligente (380 la asociaţiile de locatari).

Valoarea contractului de proiectare şi execuţie este de 220,9 milioane de lei, iar durata de proiectare şi execuţie este de 40 de luni.

„Un nou pas concret pentru un Cluj mai verde, mai eficient şi mai prietenos cu mediul!”, a mai menţionat primarul Emil Boc în postarea sa. 

