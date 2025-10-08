Alinierea UE la poziția Washingtonului față de China este o „surpriză”, afirmă ambasadorul SUA, Andrew Puzder / El a declarat că a crezut că „va trebui să depună mai multe eforturi” pentru a convinge oficialii UE să considere Beijingul un adversar strategic, politic și economic

Noul trimis al Washingtonului la UE, Andrew Puzder, afirmă că oficialii europeni au avut nevoie de foarte puțină „convingere” pentru a adopta o poziție mai dură față de China, citând controlul exporturilor de metale rare și legăturile Beijingului cu Moscova ca factori cheie în spatele acestei schimbări, relatează Euractiv.

„Unul dintre lucrurile care m-au surprins cu adevărat când am ajuns în Europa a fost cât de aliniată a devenit UE cu SUA în ceea ce privește problema Chinei”, a declarat ambasadorul SUA Andrew Puzder într-un interviu exclusiv pentru Euractiv.

Puzder, republican și donator important al campaniei lui Donald Trump, și-a preluat oficial funcția în august. El a declarat că se aștepta să fie „mai convingător” înainte ca oficialii UE să ajungă să considere Beijingul „un adversar strategic, politic și economic”.

Controlul exercitat de Beijing asupra exporturilor de elemente rare – esențiale pentru smartphone-uri, semiconductori și tehnologii de apărare – a alarmat factorii de decizie din UE și a forțat multe dintre industriile europene, deja aflate în dificultate, să suspende producția.

Măsurile, introduse la scurt timp după ce Trump a anunțat „tarife reciproce” radicale în aprilie, au adâncit tensiunile dintre Bruxelles și Beijing, deja tensionate de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

„China a susținut în mod fundamental Rusia”, a declarat Puzder, acuzând Beijingul că „finanțează războiul” prin achiziții extinse de petrol rusesc.

Declarațiile sale au fost făcute la o zi după ce Comisia Europeană a propus dublarea tarifelor la importurile de oțel din UE la 50% – o măsură considerată de mulți ca fiind îndreptată împotriva Chinei, cel mai mare producător mondial.

Puzder a afirmat că această măsură ar putea „facilita” negocierea ajustărilor la taxa generală de 50% aplicată de Trump asupra oțelului și aluminiului din UE. „Dacă ceea ce citesc este corect, ne dă mai multă încredere că mărfurile exportate nu conțin oțel chinezesc”, a spus el. „Pentru că acum vom fi mai siguri că nu conțin oțelul din China pe care îl taxăm cu 50%. Așadar, cred că este un lucru bun pentru ambele țări.”

Ambasadorul a apărat, de asemenea, acordul comercial dintre SUA și UE încheiat în iulie, pe care mulți lideri europeni îl consideră asimetric. Acordul supune majoritatea exporturilor anuale ale UE, în valoare de 532 de miliarde de euro, unei taxe vamale de 15%, obligând în același timp Bruxelles-ul să achiziționeze energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari și să investească 600 de miliarde de dolari în sectoare „strategice” americane.

Puzder a susținut că președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a încheiat un „acord foarte bun”, menționând că alți aliați apropiați, precum Canada, se confruntă acum cu tarife mai mari. „Statele Unite nu mai sunt o țară cu tarife mici sau zero”, a spus el. „Aceasta este noua realitate.”

Angajamentul UE de a stimula achizițiile de energie americană este, de asemenea, necesar pentru a inversa declinul industrial al Europei și pentru a satisface cerințele centrelor de date consumatoare de energie necesare pentru a susține economia modernă bazată pe inteligența artificială, a afirmat el.

Lipsa de fiabilitate a Rusiei ca furnizor de energie întărește și mai mult argumentele în favoarea achiziționării unei cantități mai mari de energie din SUA, a sugerat el, adăugând că Trump a fost „ridiculizat” când a avertizat liderii UE cu privire la dependența blocului de Moscova în timpul primului său mandat prezidențial.

„Războiul din Ucraina a fost un semnal de alarmă”, a spus el.

Cu toate acestea, Puzder a repetat și remarca lui Trump cu privire la posibilitatea ca SUA să normalizeze relațiile cu Moscova odată ce războiul din Ucraina se va încheia.

„Nu cred că Europa își va permite să devină dependentă de Rusia din punct de vedere energetic în viitorul previzibil”, a spus el. „Dar asta nu înseamnă că Rusia nu ar putea juca un rol, în funcție de modul în care se va încheia războiul. Cu cât va dura mai mult… cu atât va fi mai dificil să reintegrăm Rusia în economia mondială.”

Politica economică, comercială și externă a lui Trump a determinat, de asemenea, o răcire considerabilă a atitudinii multor europeni față de SUA în ultimul an.

Scepticismul față de SUA a fost deosebit de pronunțat în Danemarca, unde amenințările repetate ale lui Trump de a anexa Groenlanda, o insulă daneză arctică bogată în minerale, au determinat o scădere drastică a atitudinii față de Washington.

Un sondaj YouGov publicat la începutul acestui an a arătat că doar 20% dintre cetățenii danezi au acum o părere favorabilă despre America, în scădere față de 48% în august 2024.

Puzder a declarat însă că speră ca europenii să „îi acorde o șansă președintelui Trump”, adăugând că puțini președinți americani sunt admirați în timpul mandatului.

„Chiar și Ronald Reagan, care a fost un președinte incredibil, a fost criticat sever în timpul mandatului, dar criticile s-au disipat ulterior”, a spus el. „Oamenii vor analiza bilanțul lui (Trump) și vor vedea lucrurile uimitoare pe care le-a realizat. Și acest lucru va fi valabil atât în Europa, cât și în Statele Unite.”