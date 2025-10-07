Iris Stalzer, primărița recent aleasă a orașului german Herdecke, în stare critică după ce a fost înjunghiată în fața locuinței sale

Iris Stalzer, primarița recent aleasă a orașului Herdecke din landul Renania de Nord-Westfalia, situat în vestul Germaniei, a fost găsită grav rănită în apartamentul său, au anunțat marți autoritățile, citate de DW.

Surse din domeniul securității au declarat reporterilor că politicianul social-democrat de centru-stânga a suferit mai multe răni prin înjunghiere.

Social-democrata de centru-stânga ar fi fost atacată în fața reședinței sale în jurul prânzului și a reușit să se târască înăuntru înainte de a leșina.

Serviciile de urgență au găsit-o pe Stalzer în viață, dar în stare critică.

Stalzer fusese aleasă primar de curând. În turul doi al alegerilor din 28 septembrie, ea a câștigat cu 52,2% din voturi împotriva candidatului creștin-democrat de centru-dreapta Fabian Conrad Haas. Motivul atacului, precum și autorul sau autorii acestuia, rămân necunoscute.

Anchetatorii continuă să strângă probe la fața locului, în timp ce Stalzer primește îngrijiri medicale intensive.

Cancelarul federal Friedrich Merz (CDU) și-a exprimat șocul profund față de atacul cu cuțitul asupra lui Stalzer.

„Am primit vești despre un act atroce din Herdecke. Acesta trebuie clarificat rapid. Ne temem pentru viața primarului desemnat, Iris Stalzer, și sperăm în recuperarea ei completă”, a scris Merz pe platforma X. „Gândurile mele sunt alături de familia și cei dragi ai ei.”

Cazul readuce în memorie uciderea din 2019 a președintelui conservator al administrației locale Walter Luebcke, un susținător al politicii de refugiați a cancelarului de atunci Angela Merkel, care a fost împușcat mortal de un activist de extremă dreapta în timp ce fuma o țigară târziu în noapte pe terasa casei sale.