G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Mediului: Prin Legea apelor se va crea un fond pentru investiţiile…

inundatii Brosteni Suceava 2025
Sursa foto: Inquam Photos / Casian Mitu

Ministrul Mediului: Prin Legea apelor se va crea un fond pentru investiţiile necesare în infrastructura împotriva inundaţiilor

Articole7 Oct 0 comentarii

Legea apelor, care urmează să fie adoptată în perioada următoare, va crea un fond care este necesar pentru investiţii în infrastructura împotriva inundaţiilor, care va fi folosit pe baza unei strategii multianuale, în funcţie de priorităţile reale în domeniu, a explicat, marţi, la Braşov, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ea a subliniat că această strategie va fi bazată pe date ştiinţifice, cuprinse într-un studiu al Băncii Mondiale.

„România are foarte multe strategii şi hârtii frumos scrise de-a lungul timpului şi inclusiv avem studiul recent al Băncii Mondiale care vorbeşte despre resursa şi accesul românilor la apă, cum avem o problemă şi un risc privind secetele care vor urma, cum avem efectul de deşertificare. Nu că ar fi fost nevoie să vină cineva din exterior să ne spună aceste lucruri, pentru că le putem vedea şi noi mergând pe teren, dar acum avem şi studiile necesare să confirmăm aceste lucruri. Este vorba despre ce măsuri luăm pe următorii ani de zile. (…) Avem sute de localităţi care nu au acces la apă potabilă şi nu mai vorbim de canalizare, a cărei lipsă înseamnă o poluare în zona respectivă. În fiecare dintre aceste situaţii sunt nişte probleme uriaşe cu care România se confruntă, care nu vor putea fi rezolvate nici dacă punem pe masă toate resursele, (…) pentru că nu avem suma necesară”, a afirmat Diana Buzoianu, subliniind că pentru aceste lucrări este nevoie de „zeci de miliarde”.

Astfel, aceste resurse şi priorităţile trebuie gândite „pe nişte ani de zile”, a mai subliniat ministra.

„Propunerea este să gândim fazat, să avem gândite resursele pe nişte ani de zile şi să avem nişte planuri care să fie asumate şi, indiferent cine va veni la Minister, la Apele Române, în perioada următoare, să respecte respectivul plan pentru că este pe baza ştiinţifice”, a spus Buzoianu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa ar putea fi declarată arie naturală protejată în 2026

Articole, Green News7 Oct • 120 vizualizări
0 comentarii

Cod roşu de inundaţii pe râuri din judeţul Constanţa / Cod portocaliu pe râuri din mai multe zone ale ţării

Articole6 Oct • 373 vizualizări
0 comentarii

Guvernul nu mai dă bani pentru săli de sport, aşezăminte culturale, fose septice şi canalizare / Stadioanele care nu au începute lucrările, amânate până în 2027

Articole1 Oct • 8.193 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.