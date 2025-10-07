Ministrul Mediului: Prin Legea apelor se va crea un fond pentru investiţiile necesare în infrastructura împotriva inundaţiilor

Legea apelor, care urmează să fie adoptată în perioada următoare, va crea un fond care este necesar pentru investiţii în infrastructura împotriva inundaţiilor, care va fi folosit pe baza unei strategii multianuale, în funcţie de priorităţile reale în domeniu, a explicat, marţi, la Braşov, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, transmite Agerpres.

Ea a subliniat că această strategie va fi bazată pe date ştiinţifice, cuprinse într-un studiu al Băncii Mondiale.

„România are foarte multe strategii şi hârtii frumos scrise de-a lungul timpului şi inclusiv avem studiul recent al Băncii Mondiale care vorbeşte despre resursa şi accesul românilor la apă, cum avem o problemă şi un risc privind secetele care vor urma, cum avem efectul de deşertificare. Nu că ar fi fost nevoie să vină cineva din exterior să ne spună aceste lucruri, pentru că le putem vedea şi noi mergând pe teren, dar acum avem şi studiile necesare să confirmăm aceste lucruri. Este vorba despre ce măsuri luăm pe următorii ani de zile. (…) Avem sute de localităţi care nu au acces la apă potabilă şi nu mai vorbim de canalizare, a cărei lipsă înseamnă o poluare în zona respectivă. În fiecare dintre aceste situaţii sunt nişte probleme uriaşe cu care România se confruntă, care nu vor putea fi rezolvate nici dacă punem pe masă toate resursele, (…) pentru că nu avem suma necesară”, a afirmat Diana Buzoianu, subliniind că pentru aceste lucrări este nevoie de „zeci de miliarde”.

Astfel, aceste resurse şi priorităţile trebuie gândite „pe nişte ani de zile”, a mai subliniat ministra.

„Propunerea este să gândim fazat, să avem gândite resursele pe nişte ani de zile şi să avem nişte planuri care să fie asumate şi, indiferent cine va veni la Minister, la Apele Române, în perioada următoare, să respecte respectivul plan pentru că este pe baza ştiinţifice”, a spus Buzoianu.