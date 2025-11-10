Ministrul Mediului: Am văzut, în ultimele luni, un asalt legislativ asupra legii plajelor / Au fost depuse în Parlamentul României amendamente exprese pentru ca imobile ridicate ilegal să nu mai fie desfiinţate

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă că există ”un asalt legislativ” asupra viitoarei legi a plajelor, fiind depuse, în ultimele luni, amendamente care urmăresc legalizarea unor ilegalităţi care se întâmplă în prezent în activitatea operatorilor care au închiriat plajele şi care au ridicat construcţii ilegale.

”Au fost depuse în Parlamentul României amendamente exprese pentru ca astfel de clădiri să nu mai fie desfiinţate”, afirmă Buzoianu. Ea spune că viitoarele contracte pentru închirierea plajelor, care vor fi valabile zece ani, trebuie să urmărească interesul public, nu doar pe cel al operatorilor economici care închiriază plaje, transmite News.ro.

Ministrul Diana Buzoianu a anunţată că viitoarele contracte care vor fi încheiate pentru concesionarea plajelor de la Marea Neagră trebuie să includă spaţii necesare pentru operatorii economici, dar trebuie să asigure şi facilităţile necesare persoanelor cu dizabilităţi, familiilor cu copii, spaţii de recreere sau zone în care cei care nu vor să plătească şezlong şi vor să pună prosopul pe plajă să poată face acest lucru.

”În ceea ce priveşte închirierile care urmează să fie făcute prin licitaţie publică, suntem în proces destul de avansat pentru a modifica contractele de chirie pentru că ele, astăzi, nu reflectau cu adevărat interesul public şi vor trebui trecute nişte clauze foarte clare de intrare a acestui interes public în aceste contracte care sunt valabile 10 ani de zile. Ele trebuie să fie standardizate, pentru că în fiecare an expiră alt set de contracte din România (…). Am creat un grup de lucru la Ministerul Mediului pentru a gestiona legea plajelor. Aici ţinem să menţionăm că am văzut, în ultimele luni, un asalt legislativ asupra legii plajelor, din foarte multe părţi au venit amendamente, au venit propuneri care îşi propun, de fapt, să legalizeze, prin modificarea legislaţiei, astfel de cazuri”, a declarat Diana Buzoianu, luni după-amiază, într-o conferinţă de presă.

Ea a spus că, în condiţiile în care au fost identificaţi zeci de agenţi economici care au ridicat ilegal construcţii pe plajă, ”au fost depuse în Parlamentul României amendamente exprese pentru ca astfel de clădiri să nu mai fie desfiinţate, chiar dacă se închide contractul de chirie”.

Buzoianu a adăugat că aceste amendamente au fost, în cele din urmă, retrase.

Minsitrul Mediului a spus că viitoarea lege a plajelor nu va fi una ”care să dea beneficii unor oameni care sunt în ilegalitate”.

Buzoianu a anunţat că un raport privind situaţia plajelor va indica ”modalitatea în care, de-a lungul timpului, plajele din România au fost, practic, prăduite şi au ajuns în proprietate privată, deşi ele nu ar fi trebuit să ajungă niciodată acolo”.

Diana Buzoianu a subliniat că situaţia plajelor ”a fost pur şi simplu ignorată” timp de mai mulţi ani şi că trebuie ”curăţat gunoiul ţinut sub preş”.

Ministrul a spus că trebuie văzut dacă este nevoie de cadastrarea plajelor şi trebuie găsite fonduri pentru această operaţiune.

Nu în ultimul rând, Buzoianu a remarcat preţurile mici de care beneficiază unii concesionari.

”Avem şi situaţia în care avem chirii de patru lei pe metrul pătrat în plajele din România, e clar că acest preţ e mult sub nivelul pieţei”, a explicat ministrul, subliniind că există o analiză privind preţurile corecte şi la nivelul pieţei care trebuie aplicate pentru închirierea plajelor.