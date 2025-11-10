Mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului care şi-a ucis soţia pe stradă, sub privirile fiului lor de trei ani / El este internat la Terapie Intensivă, după ce şi-a provocat răni grave

Tribunalul Teleorman a emis, luni, un mandat de arestare preventivă pe numele lui Gheorghe Petrică Mitrache, bărbatul care şi-a ucis soţia pe stradă, sub privirile fiului lor de trei ani. El este internat la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean din Alexandria, după ce şi-a provocat răni grave, transmite News.ro.

Judecătorii au admis, luni, propunerea de arestare preventivă formulată de procurori pe numele lui Gheorghe Petrică Mitrache, bărbatul de 42 de ani care şi-a înjunghiat pe stradă soţia în vârstă de 25 de ani, sub privirile fiului lor de trei ani.

Potrivit Tribunalului Teleorman, mandatul de arestare este valabil pentru 30 de zile, începând cu data punerii efective în executare a mandatului.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore.

În faţa instanţei, agresorul a fost reprezentat de un avocat din oficiu.

Bărbatul este inculpat pentru violenţă în familie – omor calificat şi încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie, ordin care îi interzicea să se apropie la mai puţin de 50 de metri de soţia pe care anterior o agresase şi ameninţase şi care, în fapt, se despărţise de el.

Ancheta Poliţiei arată că ”la data de 08.11.2025, în jurul orei 18:00, în timp ce persoana vătămată M.M.F. se deplasa pe drumul public, pe raza comunei Beciu, judeţul Teleorman, numitul M.G.P., soţul persoanei vătămate, a încălcat una dintre obligaţiile impuse în sarcina lui printr-un ordin de protecţie, respectiv pe aceea de a nu se apropia la mai puţin de 50 de metri de susnumită, context în care a exercitat, cu un obiect tăietor-înţepător (cuţit) pe care îl avea asupra sa, mai multe acte de agresiune împotriva persoanei vătămate, în urma cărora aceasta a decedat”.

După ce şi-a înjunghiat soţia, bărbatul a mers la locuinţa părinţilor săi unde şi-a provocat mai multe leziuni în zone vitale, fiind găsit cu răni la gât şi braţe. În prezent, el este internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, în secţia ATI.