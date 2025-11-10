Pete Hegseth anunță că americanii au atacat două nave implicate în traficul de droguri. Șase oameni au murit

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a anunțat că americanii au atacat două nave implicate în traficul de droguri. Șase oameni au murit în timpul operațiunii care s-a desfășurat în Oceanul Pacific. În ultima perioadă, americanii au lansat mai multe atacuri împotriva unor nave despre care susțin că transportă droguri din America Latină în SUA, transmite MEDIAFAX.

Noile atacuri americane au avut loc duminică. Au fost vizate două nave despre care americanii susțin că făceau trafic de droguri, potrivit Le Figaro. Operațiunea s-a desfășurat în estul Pacificului și șase persoane aflate în bărci au murit, a anunțat luni Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth.

„Aceste nave erau cunoscute de serviciile noastre de informații ca fiind asociate cu traficul ilegal de droguri”, a scris Pete Hegseth pe X, care a distribuit și un videoclip al atacului.

Experți: execuții extrajudiciare

Potrivit unor experți, atacurile efectuate de armata americană în estul Pacificului și în special în Caraibe începând din septembrie pot fi catalogate drept „execuții extrajudiciare”.

Zeci de persoane au murit în urma atacurilor americane din apele sud-americane în cadrul campaniei inițiate de administrația Trump împotriva traficanților de droguri.