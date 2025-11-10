Un tribunal al ONU ordonă eliberarea înainte de termen a unui criminal de război croat / Fusese condamnat pentru uciderea şi deportarea de musulmani în Bosnia la începutul anilor 1990

Un tribunal al Naţiunilor Unite a ordonat luni eliberarea înainte de termen a unui fost ministru al apărării croat din Bosnia, condamnat pentru crime de război, în special pentru uciderea şi deportarea de musulmani în Bosnia la începutul anilor 1990, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Mecanismul Internaţional Rezidual pentru Tribunalele Penale Internaţionale, cu sediul la Haga, a ordonat eliberarea lui Bruno Stojic, deţinut în Austria, pentru ca acesta să se poată întoarce în Croaţia.

În decizia sa, judecătoarea Graciela Gatti Santana a declarat că Stojic, în vârstă de 70 de ani, s-a comportat bine în închisoare, a recunoscut gravitatea crimel or sale şi nu riscă să recidiveze.

„Gravitatea crimelor lui Stojic este mare şi militează contra acordării unei eliberări înainte de termen. Cu toate acestea, mai mulţi factori pozitivi pledează în favoarea unei eliberări anticipate”, a notat ea.

Stojic fusese condamnat la 20 de ani de închisoare în 2013, la fel ca fostul preşedinte croat al Bosniei, Jadranko Prlic, şi alte patru persoane.

El se predase Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie în aprilie 2004, pledând vinovat. Pedeapsa lui urma să se încheie în septembrie 2027.

În 2013, în timpul condamnării lui Stojic, judecătorul Jean-Claude Antonetti declarase că el şi ceilalţi acuzaţi aveau drept obiectiv reunificarea Bosniei cu Croaţia.

Pentru a reuşi acest lucru, ei doreau să „modifice compoziţia etnică” a teritoriilor revendica te de croaţii din Bosnia.

Potrivit lui Antonetti, ei au reuşit acest lucru prin forţă, intimidare şi teroare, „iniţiind arestări masive de musulmani bosniaci care au fost apoi asasinaţi, bătuţi, agresaţi sexual, deposedaţi de bunurile lor şi victime ale altor abuzuri”.

În războiul sângeros care a zguduit Bosnia între 1992 şi 1995 s-au confruntat în principal musulmanii bosniaci cu sârbii bosniaci, însă el a generat de asemenea, o anumită perioadă, lupte înverşunate între musulmanii bosniaci şi croaţii bosniaci.

Aproape 200.000 de persoane au fost ucise în timpul acestui conflict.

În 1992, croaţii bosniaci au înfiinţat Consiliul de apărare croat, care era în acelaşi timp o armată şi un guvern. În august 1993, ei au proclamat Republica Croată Herţeg-Bosna, entitate teritorială ilegală în Bosnia.

Potrivit comunicatului tribunalului, Stojic a fost încurajat să „continue, chiar şi după eliberarea sa înainte de termen, să reflecteze la conduita şi responsabilitatea sa, şi să ia în considerare măsuri concrete pe care le-ar putea lua pentru a facilita reconcilierea”.