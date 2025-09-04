Departamentul de Justiţie din SUA vrea să retragă cetăţenia unui fost ofiţer în armata sârbilor bosniaci care ar fi comis acte de violenţă, tortură şi violuri adupra civililor în timpul războiului din Bosnia

Autorităţile judiciare americane au începuyt demersurile în vederea retragerii cetăţeniei unui fost ofiţer în armata sârbilor bosniaci care ar fi comis acte de violenţă, tortură şi violuri adupra civililor în timpul războiului din Bosnia, din 1992. Mai mult, el şi-ar fi ascuns şi condamnările penale din Bosnia pentru fapte de corupţie comise în calitate de poliţist, după război. Bărbatul a obţinut cetăţenia americană în 22 septembrie 2006, transmite News.ro.

”Statele Unite au depus ieri (n.r. – marţi) o acţiune de retragere a cetăţeniei (denaturalizare) în Districtul de Vest al Virginiei împotriva lui Slobodan Letic, originar din Croaţia, care, potrivit plângerii formulate de Departamentul de Justiţie, şi-ar fi ascuns şi denaturat implicarea în bătăile, torturile şi agresiunile sexuale asupra civililor în timpul războiului din Bosnia, în 1992, când era ofiţer în armata sârbilor bosniaci. Letic ar fi luat două femei deţinute dintr-un lagăr şi le-ar fi dus într-un apartament unde le-a bătut şi violat. După ce femeile au fost eliberate din lagăr, Letic ar fi găsit mai târziu una dintre ele pe stradă şi ar fi dus-o într-o casă părăsită, unde a violat-o din nou. De asemenea, Letic ar fi intrat cu forţa în casele altor civili din Bosnia, supunându-i unor bătăi crunte, torturi şi execuţii simulate”, arată Departamentul american al Justiţiei.



Letic şi-ar fi ascuns implicarea în crimele de război şi actele de persecuţie pe tot parcursul procedurilor de imigrare şi naturalizare, după ce a intrat în Statele Unite pretinzând că este refugiat, în anul 2000.



În plus, plângerea civilă susţine că Letic şi-ar fi ascuns condamnările penale din Bosnia pentru fapte de corupţie comise în calitate de poliţist, după război. Letic a obţinut cetăţenia americană în 22 septembrie 2006.



„Statele Unite nu sunt un refugiu sigur pentru criminalii de război şi cei care încalcă drepturile omului”, a declarat Brett A. Shumate, procuror general adjunct al Diviziei Civile din cadrul Departamentului de Justiţie.



„Letic a intrat în ţara noastră pretinzând că este victimă a persecuţiilor, când de fapt el a comis acte îngrozitoare de persecutare a altora. A profitat de sistemul nostru generos de admitere a refugiaţilor şi nu ar fi trebuit să i se acorde cetăţenia americană. Această acţiune urmăreşte repararea acestei greşeli şi suntem hotărâţi să protejăm integritatea procesului de naturalizare împotriva fraudei şi a declaraţiilor false”, a declarat magistratul.



Conform Legii Imigraţiei şi Naţionalităţii, cetăţenia unui cetăţean american naturalizat poate fi revocată, iar certificatul său de naturalizare anulat, dacă naturalizarea a fost obţinută ilegal sau prin ascunderea unui fapt esenţial ori prin declaraţii false făcute în mod deliberat.



Cazul a fost investigat de Biroul pentru Litigii de Imigrare din cadrul Diviziei Civile, cu asistenţa FBI, a istoricului William Tomljanovich de la Investigaţii pentru Securitate Internă, a ataşatului John Christoforo de la Serviciul de Imigrare şi Vamă, precum şi a guvernului Bosniei.