Prețurile locuințelor în Bulgaria s-au dublat în ultimii zece ani

Bulgaria se află între primele cinci țări din UE atât în ceea ce privește creșterea prețurilor, cât și la ponderea locuințelor nelocuite în total, arată o analiză a agenției Sega, citată de Rador.

Prețurile locuințelor au crescut drastic în întreaga Uniune Europeană în ultimii 10 ani, Bulgaria aflându-se în primele cinci locuri. Acest lucru este arătat într-un raport al Comisiei Europene privind construcția de locuințe în UE.

Între 2014 și 2024, apartamentele și casele din UE s-au scumpit în medie cu 50%, dar în Ungaria, Lituania, Cehia, Portugalia, Estonia, Bulgaria și Polonia creșterea nominală a depășit 200%”, se arată în studiu. În același timp, experții subliniază că creșterea reală a prețului este mai modestă și că doar în Portugalia există o supraevaluare semnificativă a proprietăților.

Creșterea prețurilor locuințelor în Bulgaria merge mână în mână cu creșterea veniturilor medii. Astfel, creșterea nominală a prețurilor proprietăților este uriașă, dar în realitate este compensată de populația înstărită.

O altă constatare interesantă a CE este că, în ciuda boom-ului creditelor ipotecare, Bulgaria se distinge printr-o pondere scăzută a gospodăriilor îndatorate. Creditele pentru locuințe continuă să crească pe fondul unor rate ale dobânzii foarte scăzute, se arată în document.

Raportul de la Bruxelles conturează principalele motive ale creșterii rapide a prețului locuințelor în țările din Uniunea Europeană.

Ferestre întunecate

Problema proprietăților nelocuite este o provocare majoră în întreaga Uniune Europeană – aproximativ una din șase proprietăți din Europa este neocupată.

„Numărul imens de clădiri nelocuite limitează locuințele disponibile și crește prețurile”, se subliniază în raport. Fenomenul „ferestre întunecate” sau „case sub cheie” este deosebit de răspândit în Portugalia, Bulgaria, România, Malta, Cipru și Ungaria.

Turismul

Conform raportului Comisiei Europene, turismul și închirierile pe termen scurt se numără printre principalele motive ale creșterii prețului proprietăților rezidențiale în țări precum Portugalia, Spania, Grecia și altele.

„Creșterea chiriilor pe termen scurt în zonele turistice este strâns legată de cea a prețurilor locuințelor și a chiriilor”, conchid cercetătorii. Ascensiunea platformelor precum Airbnb a perturbat piața imobiliară tradițională, deoarece a contribuit la o scădere a ofertei de închirieri pe termen lung.

Boom-ul turistic și extinderea platformelor de închiriere pe termen scurt și de home-sharing au contribuit, de asemenea, la creșterea chiriilor și a prețurilor locuințelor – în centrele orașelor și în zonele cu atracții istorice, culturale și naturale, conchide studiul.

CE subliniază, de asemenea, că în unele zone urbane o parte din fondul locativ este deținut de companii, cu rate ale dobânzii persistent scăzute la credite care încurajează cererea de la „investitori instituționali”.

Companiile de asigurări și fondurile de pensii „au jucat un rol important în creșterea prețurilor proprietăților în ultimul deceniu, în special în capitalele lumii”, iar în Portugalia fondurile de pensii au o „expunere semnificativă”, se arată în analiză.

În țări precum Portugalia, Croația, Spania și Grecia, „autorizațiile de construire sunt aproape de minimele istorice”, potrivit raportului.

Unul dintre motive este birocrația greoaie, se arată în raportul de la Bruxelles: „În majoritatea țărilor UE, există termene fixe pentru eliberarea unei autorizații, variind de la trei săptămâni în Lituania, la 31 de săptămâni în Portugalia. Procesul de emitere de autorizări în unele țări este împovărat de cerințe complexe de documentație, ceea ce duce la tergiversări și poveri administrative”.

Traducerea Rador: Mirela Petrescu