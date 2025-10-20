G4Media.ro
VIDEO Interul lui Chivu, detronat de pe primul loc – Serie A…

ac milan lider serie a rafael leao san siro max allegri
Rafael Leao / Sursa foto: captură video

VIDEO Interul lui Chivu, detronat de pe primul loc – Serie A are un nou lider: Milan

Sportz20 Oct • 764 vizualizări 0 comentarii

AC Milan a câștigat la limită, pe final de meci, duelul cu Fiorentina, scor 2-1, iar succesul milanezilor a schimbat liderul din Serie A. Astfel, trupa lui Max Allegri a acumulat 16 puncte și devansat-o în ierarhie pe Inter, grupare rivală antrenată de Cristi Chivu.

După succesul cu 1-0 de pe terenul celor de la AS Roma, Interul lui Chivu a fost lider în Italia pentru o zi.

Victoria lui Milan contra Fiorentinei a produs o nouă schimbare la vârful ierarhiei din Italia.

Robin Gosens a deschis scorul pentru gruparea Viola în minutul 55, dar „dubla” lui Rafa Leao (63, 84 din penalti) a întors soarta partidei de pe San Siro: 2-1 pentru Milan.

Serie A, clasamentul la vârful ierarhiei

  • 1 AC Milan 16 puncte
  • 2 Inter 15 (18-8 golaveraj)
  • 3 Napoli 15 (12-7)
  • 4 AS Roma 15 (7-3)
  • 5 Bologna 13 (11-5)
  • 6 Como 12 (9-5)
  • 7 Juventus 12 (9-7) etc.

Rezumatul partidei dintre AC Milan și Fiorentina

