VIDEO Interul lui Chivu, detronat de pe primul loc – Serie A are un nou lider: Milan
AC Milan a câștigat la limită, pe final de meci, duelul cu Fiorentina, scor 2-1, iar succesul milanezilor a schimbat liderul din Serie A. Astfel, trupa lui Max Allegri a acumulat 16 puncte și devansat-o în ierarhie pe Inter, grupare rivală antrenată de Cristi Chivu.
După succesul cu 1-0 de pe terenul celor de la AS Roma, Interul lui Chivu a fost lider în Italia pentru o zi.
Victoria lui Milan contra Fiorentinei a produs o nouă schimbare la vârful ierarhiei din Italia.
Robin Gosens a deschis scorul pentru gruparea Viola în minutul 55, dar „dubla” lui Rafa Leao (63, 84 din penalti) a întors soarta partidei de pe San Siro: 2-1 pentru Milan.
Serie A, clasamentul la vârful ierarhiei
- 1 AC Milan 16 puncte
- 2 Inter 15 (18-8 golaveraj)
- 3 Napoli 15 (12-7)
- 4 AS Roma 15 (7-3)
- 5 Bologna 13 (11-5)
- 6 Como 12 (9-5)
- 7 Juventus 12 (9-7) etc.
Rezumatul partidei dintre AC Milan și Fiorentina
