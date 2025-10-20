Bulgaria cere un nou pod peste Dunăre la Călărași – Silistra

Bulgaria, Turcia și România vor colabora pentru a construi noi legături rutiere și feroviare care să faciliteze traficul din ce în ce mai mare dintre cele trei țări și vor consolida rolul regiunii ca și coridor logistic cheie între Europa, Orientul Mijlociu și Caucaz, transmite publicația bulgară Trud, citată de Rador. Din plan face parte și un nou pod peste Dunăre, la Călărași – Silistra.

Acest lucru a fost anunțat în cadrul unei întâlniri trilaterale între vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu, și secretarul de stat român pentru transporturi, Horațiu Cozma, care a avut loc ieri.

„În prezent, principalul trafic între Bulgaria și Turcia trece prin Kapitan Andreevo și, într-o măsură mai mică, prin Lesovo, iar către România – în principal prin Ruse și, într-o măsură mai mică, prin Vidin. Supraîncărcarea duce la ambuteiaje și întârzieri aproape permanente pentru livrări. Datele privind încărcarea rețelei rutiere bulgare indică faptul că traficul din și către Bulgaria crește cu peste 20% anual. Situația este similară și cu singurele conexiuni feroviare bulgare cu Turcia – traficul de acolo a atins limita liniei feroviare modernizate de la Svilengrad la Plovdiv. Trebuie să începem să ne gândim de acum la soluții la aceste probleme, deoarece transportul din și prin Bulgaria se va dubla în următorii cinci ani, dacă tendința se menține”, a declarat ministrul bulgar Karadjov.

„Repararea podului peste Dunăre de la Ruse și cozile de kilometri cauzate de aceasta au arătat clar cât de vulnerabilă este conectivitatea noastră de transport cu vecinii. Sunt necesare rute alternative – atât rutiere, cât și feroviare – pentru a asigura stabilitatea lanțurilor logistice”, a adăugat el.

Ministrul Karadjov a subliniat că Autostrada Mării Negre, care va conecta Istanbul – Varna – România -Moldova – Ucraina, este o extensie naturală a Coridorului Sudic de Transport și ar trebui considerat un obiectiv comun de infrastructură pentru cele trei țări.

„Împreună cu România, trebuie să stabilim punctul cel mai nordic al autostrăzii – Durankulak, Kardam sau Silistra. În plus, este timpul să punem problema unui al patrulea pod peste Dunăre la Silistra – Călărași, care va oferi conectivitate suplimentară pe direcția Nord-Sud”, a adăugat viceprim-ministrul bulgar.

Din partea Turciei, ministrul Abdulkadir Uraloğlu a confirmat că Ankara susține o cooperare mai strânsă între Turcia, Bulgaria și România, inclusiv prin parteneriate public-private și propuneri de proiecte comune către instituțiile financiare internaționale.

În timpul întâlnirii bilaterale dintre Grozdan Karadjov și Abdulkadir Uraloglu, a fost discutat și proiectul unei a doua linii de cale ferată pe ruta Svilengrad – Plovdiv, ce ar închide linia actuală, utilizată la 90% din capacitate. „Al doilea proiect strategic care va reduce presiunea logistică din regiune este linia de cale ferată Edirne-Hamzabeyli – Lesovo – Iambol. Aceasta va oferi o conexiune alternativă pe ruta sud-nord”, a subliniat ministrul Karadjov.

