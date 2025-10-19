Trump l-a îndemnat pe Zelenski să accepte condițiile lui Putin sau să fie „distrus” de Rusia (Financial Times)

Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului în timpul unei întâlniri tensionate la Casa Albă vineri, avertizându-l că Vladimir Putin a spus că va „distruge” Ucraina dacă nu va fi de acord, scrie Financial Times.

Întâlnirea dintre președinții SUA și Ucrainei a degenerat de multe ori într-o „ceartă cu țipete”, Trump „înjurând tot timpul”, au declarat persoane familiarizate cu subiectul.

Acestea au adăugat că președintele SUA a aruncat deoparte hărțile frontului din Ucraina, a insistat ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas lui Putin și a repetat în mod repetat punctele discutate de liderul rus în convorbirea telefonică din ziua precedentă.

Deși Ucraina a reușit în cele din urmă să-l convingă pe Trump să susțină înghețarea liniilor de front actuale, întâlnirea părea să reflecte natura capricioasă a poziției lui Trump față de război și disponibilitatea sa de a susține cererile maximaliste ale lui Putin.

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski a avut loc pe fondul unei noi inițiative a președintelui american de a pune capăt războiului Rusiei, după încetarea focului dintre Israel și Hamas.

Zelenski și echipa sa s-au deplasat la Casa Albă în speranța de a-l convinge pe Trump să le furnizeze rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, dar președintele american a refuzat în cele din urmă să facă acest lucru.

Trump ar fi preluat afirmațiile lui Putin, chiar dacă îi contraziceau propriile declarații

Întâlnirea tensionată a reamintit de o întâlnire similară, tensionată, care a avut loc la Casa Albă în februarie, în cadrul căreia Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat dur pe Zelenski pentru ceea ce au caracterizat drept lipsă de recunoștință față de SUA.

În timpul întâlnirii de vineri, Trump părea să fi preluat literalmente multe dintre argumentele lui Putin, chiar și atunci când acestea contraziceau propriile sale declarații recente despre slăbiciunile Rusiei, au afirmat oficialii europeni informați cu privire la întâlnire.

Potrivit unui oficial european care are cunoștință despre întâlnire, Trump i-a spus lui Zelenski că Putin i-a spus că conflictul este o „operațiune specială, nici măcar un război”, adăugând că liderul ucrainean trebuie să încheie un acord sau să se confrunte cu distrugerea.

Oficialul a spus că Trump i-a spus lui Zelenski că pierde războiul, avertizându-l: „Dacă [Putin] vrea, te va distruge”.

La un moment dat în cadrul întâlnirii, președintele SUA a aruncat hărțile Ucrainei cu câmpul de luptă într-o parte, a spus oficialul familiarizat cu întâlnirea. Potrivit oficialului, Trump a spus că era „sătul” să vadă harta frontului din Ucraina iar și iar.

„Această linie roșie, nici măcar nu știu unde se află. Nu am fost niciodată acolo”, a spus Trump, potrivit oficialului.

„Oferta” lui Putin pentru Trump

Trump a mai spus că economia Rusiei „merge foarte bine”, a declarat oficialul, în contrast puternic cu recentele sale declarații publice în care l-a îndemnat pe Putin să negocieze, deoarece „economia sa va intra în colaps”.

Casa Albă și biroul președintelui ucrainean nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Trump a declarat duminică pentru Fox News că este încrezător că va reuși să pună capăt conflictului și a adăugat că Putin „va obține ceva, a câștigat anumite proprietăți”.

Putin i-a făcut joi o nouă ofertă lui Trump, conform căreia Ucraina ar renunța la părțile din regiunea Donbas din est aflate sub controlul său în schimbul unor zone mici din cele două regiuni sudice de pe linia frontului, Herson și Zaporojie.

Propunerea rusească marchează o mică concesie față de cea făcută în timpul ultimei întâlniri a lui Putin cu Trump în Alaska, în august, unde acesta a spus că va fi de acord să înghețe linia de contact în altă parte a frontului dacă Ucraina predă Donbasul.

Această întâlnire s-a încheiat, de asemenea, după ce Putin a respins presiunea lui Trump pentru un armistițiu imediat și a divagat pe larg despre istoria medievală ucraineană, determinând SUA să exploreze un sprijin sporit pentru Kiev, inclusiv prin furnizarea de rachete Tomahawk.

Ucrainenii nu vor ceda niciodată Donbasul

Însă cedarea restului Donbasului aflat încă sub controlul ucrainean ar fi o încercare nereușită pentru Ucraina, deoarece ar ceda Moscovei teritorii pe care le-a ocupat doar parțial timp de mai bine de un deceniu și pe care nu a reușit să le cucerească în ciuda eforturilor sale de la ordinul lui Putin la invazia din 2022.

Forțele rusești s-au străduit să păstreze teritoriul din Herson și Zaporojie pe care Putin l-a oferit în schimb și nu au făcut practic niciun progres pe câmpul de luptă de acolo din 2022, anul în care a început războiul.

„A da [Donbasul] Rusiei fără luptă este inacceptabil pentru societatea ucraineană, iar Putin știe asta”, a declarat Oleksandr Merejko, președintele comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ucrainean.

El a spus că Putin ar putea promova această idee controversată „cu scopul de a provoca diviziune în Ucraina și de a submina unitatea noastră”.

Merejko a adăugat: „Nu este vorba despre obținerea mai multor teritorii pentru Rusia, ci despre cum să ne distrugă din interior”.

Repetarea beligerantă a retoricii lui Putin de către Trump, vineri, a spulberat speranțele multor aliați europeni ai Ucrainei că acesta ar putea fi convins să își sporească sprijinul pentru Kiev.

Această speranță a crescut după ce Trump și-a exprimat, în ultimele săptămâni, frustrarea și nerăbdarea față de reticența președintelui rus de a se angaja activ în negocieri bilaterale de pace cu Zelenski.

Alți trei oficiali europeni informați despre discuțiile de la Casa Albă au confirmat că Trump a petrecut o mare parte a întâlnirii ținându-i prelegeri lui Zelenski, repetând argumentele lui Putin despre conflict și îndemnându-l să accepte propunerea rusă.

„Zelenski a fost foarte negativ” după întâlnire, potrivit unuia dintre oficiali, adăugând că liderii europeni „nu au fost optimiști, ci pragmatici în planificarea următorilor pași”.

Într-o declarație de duminică, Zelenski a spus că „sunt necesare măsuri decisive din partea Statelor Unite, Europei, țărilor G20 și G7” pentru a pune capăt războiului.