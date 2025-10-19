G4Media.ro
Dinamo - Rapid
Rapid a învins Dinamo cu 2-0 în deplasare, în etapa a 13-a din Superliga

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, o altă grupare bucureşteană, pe Dinamo, în etapa a 13-a din Superliga, transmite News.ro.

Dinamo a avut o ocazie uriaşă în minutul 10, când Alexandru Musi a şutat din careu, Aioani a respins, Stoinov a reluat mingea spre poartă, însă Koljic a respins de pe linie, spectaculos, cu călcâiul. În replică, giuleştenii au lovit bara, prin Kader Keita, în minutul 34. În partea secundă gazdele au trimis mingea în poartă, prin Cătălin Cîrjan, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid la Armstrong. Rapid a deschis scorul în minutul 58, prin autogolul lui Gnahore, iar în minutul 67 a rămas în zece jucători după eliminarea lui Vulturar, cu roşu direct, în urma unui fault dur. Elevii lui Gâlcă şi-au majorat avantajul în minutul 74, prin golul lui Cristian Manea, apoi a venit bara lui Sivis, din minutul 81, şi Rapid s-a impus, în cele din urmă, cu 2-0.

Giuleştenii sunt pe locul al doilea în clasament, cu 28 de puncte, tot atâtea câte are şi liderul Botoşani, dar cu golaveraj mai slab. Dinamo este pe locul 4, cu 23 de puncte.

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov (Alberto Soro 80), Opruţ (Karamoko 66) – Milanov (Kyriakou 53), Gnahore (Mărginean 80), C. Cîrjan – D. Armstrong, Al. Pop (Perica 53), Al. Musi. ANTRENOR: Zeljko Kopic

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Paşcanu, Kramer, Bădescu (Vulturar 46) – K. Keita, Gojkovic (Braun 46), T. Christensen – Al. Dobre (Grameni 78), Petrila (Leo Bolgado 77) – Koljic (Baroan 79). ANTRENOR: Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: – / Cr. Manea 78

Cartonaş roşu: Cătălin Vulturar (Rapid) min. 69

Arbitri: Marian Barbu – Marius Marica, George Neacşu

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Sebastian Gheorghe

