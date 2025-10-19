Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului / S-au înregistrat zeci de morţi în urma atacurilor, inclusiv doi soldaţi israelieni

Israelul a lansat duminică o serie de lovituri aeriene în Fâşia Gaza şi a anunţat că opreşte din nou distribuirea ajutoarelor umanitare în enclava palestiniană, ca răspuns după atacurile asupra forţelor sale, care au ucis doi soldaţi israelieni, în timp ce apărarea civilă din Fâşia Gaza a consemnat cel puţin 33 de decese în urma raidurilor israeliene, conform unui bilanţ provizoriu al noilor atacuri pentru care Israelul şi gruparea Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului mediat de preşedintele american Donald Trump, relatează agenţiile de știri AFP şi Reuters.

Armata israeliană a transmis că a atacat zeci de ţinte ale Hamas în întreaga enclavă palestiniană, inclusiv trupe, tuneluri şi depozite de arme, după ce militanţi palestinieni au lansat o rachetă antitanc şi au deschis focul asupra trupelor sale, ucigându-i pe cei doi soldaţi israelieni.

Braţul armat al Hamas, Brigăzile al-Qassam, şi-a reconfirmat angajamentul faţă de armistiţiu şi a negat implicarea combatanţilor săi în acele confruntări care au avut loc în localitatea Rafah şi care survin după alte incidente armate în urma cărora Israelul şi gruparea palestiniană s-au acuzat reciproc în ultimele zile de încălcarea acordului de încetare a focului.

Dar premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a ordonat armatei să răspundă cu forţă la ceea ce el a descris drept încălcări ale armistiţiului de către Hamas, iar un oficial de securitate israelian a anunţat că transportul ajutoarelor umanitare către Fâşia Gaza a fost oprit până la noi ordine, transmite Agerpres.

Apărarea civilă din Fâşia Gaza, care operează sub autoritatea mişcării islamiste palestiniene, a anunţat că 33 de palestinieni au fost ucişi în ultimele atacuri israeliene, un bilanţ provizoriu.

Noile confruntări au loc în timp ce trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, este aşteptat în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare. Sub presiunea preşedintelui SUA, un armistiţiu a intrat în vigoare în Fâşia Gaza pe 10 octombrie, după doi ani de război devastator, conflict declanşat de atacul Hamas asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023, urmat de ofensiva israeliană care a ucis aproximativ 68.000 de palestinieni, majoritatea civili.

În cadrul primei faze a acordului, bazat pe un plan al lui Trump, Hamas a predat pe 13 octombrie, în schimbul a circa 2.000 de deţinuţi palestinieni, cei 20 de ostatici în viaţă pe care îi deţinea de la atacul din 2023 şi a predat până acum 12 dintre cele 28 de cadavre ale ostaticilor decedaţi.

După încetarea focului, armata israeliană, care controlează toate punctele de acces către Fâşia Gaza, a permis camioanelor cu ajutor umanitar să intre printr-un punct de trecere.Totuşi, organizaţiile internaţionale consideră acest ajutor insuficient şi au cerut deschiderea tuturor punctelor de trecere, inclusiv a punctului Rafah, la graniţa cu Egiptul.

Pentru un acord de pace definitiv rămân de soluţionat numeroase puncte complicate, precum dezarmarea Hamas, refuzată de gruparea palestiniană, administrarea enclavei palestiniene şi constituirea unei „forţe de stabilizare” internaţionale.