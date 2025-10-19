G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zelenski îl îndeamnă pe Trump să adopte o atitudine mai dură faţă…

https://www.g4media.ro/live-trump-il-primeste-pe-zelenski-la-casa-alba-la-ora-20-00-ora-romaniei-va-fi-un-tete-a-tete-apoi-li-se-alatura-iderii-europeni-un-format-fara-precedent-de-la-inceputul-invaziei-ruse-a-ucrainei.html
Sursa foto: Facebook / Casa Albă

Zelenski îl îndeamnă pe Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Putin şi se declară gata să participe la întâlnirea de la Budapesta / „Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas”, spune liderul ucrainean, care-l numeşte „terorist” pe rus

Articole19 Oct • 717 vizualizări 0 comentarii

1Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să participe la summitul care va avea loc la Budapesta şi că rămâne optimist, în ciuda faptului că a părăsit Statele Unite fără armele pe care le solicita, relatează canalul de știri NBC News, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Liderul ucrainean a declarat într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press” a NBC News, moderată de Kristen Welker, că Trump trebuie să exercite o presiune şi mai mare asupra lui Putin decât a exercitat asupra Hamas în timpul recentului său succes în obţinerea unui armistiţiu în Gaza.

„Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas”, a spus Zelenski. Războiul este mai mare, iar armata Rusiei este a doua ca mărime din lume, a adăugat el, „şi de aceea este nevoie de mai multă presiune”.

Zelenski a sperat că o parte din această presiune va fi livrarea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune, care ar putea fi folosite pentru a lovi adânc în Rusia.

Trump a sugerat public posibilitatea furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei, dar a părut să limiteze aşteptările privind un acord când s-a întâlnit cu Zelenski la Casa Albă vineri, la o zi după convorbirea telefonică cu Putin.

Zelenski, care a vorbit cu NBC News la scurt timp după acea vizită, a spus că este „bine că preşedintele Trump nu a spus „nu”, dar a subliniat că, pentru moment, nu a spus „da”.

Putin a avertizat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar fi „o nouă etapă calitativă de escaladare”. Zelenski a declarat că Putin „se teme că Statele Unite ne vor livra rachete Tomahawk. Şi cred că el [se] teme cu adevărat că le vom folosi”.

Trump a anunţat după discuţia telefonică cu Putin că se va întâlni cu preşedintele rus la Budapesta, în Ungaria, pentru o a doua rundă de discuţii faţă în faţă, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina.

Zelenski l-a numit pe Putin „terorist” în timpul interviului acordat NBC News, dar şi-a reiterat disponibilitatea de a se întâlni faţă în faţă cu preşedintele rus.

„Dacă vrem cu adevărat o pace justă şi durabilă, avem nevoie de ambele părţi implicate în această tragedie”, a spus el. „Cum pot exista acorduri fără noi, care ne privesc?”

Întrebat dacă va insista să meargă la Budapesta, Zelenski a spus că i-a spus lui Trump: „Sunt gata”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

AFD vrea ca Trump să devină cetăţean de onoare al unui district din sud-vestul Germaniei

Articole20 Oct • 128 vizualizări
0 comentarii

Calea lui Trump pentru pacea din Ucraina: “divizarea” regiunii Donbas / „Să fie împărţită aşa cum este” / ”Să se întoarcă acasă, să înceteze luptele, să înceteze uciderile”

Articole20 Oct • 1.542 vizualizări
1 comentariu

Trump l-a îndemnat pe Zelenski să accepte condițiile lui Putin sau să fie „distrus” de Rusia (Financial Times)

Articole19 Oct • 4.002 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.