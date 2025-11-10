G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

CSM i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu: O acuză de incitare la…

oana gheorghiu
sursa foto:Facebook/Oana Gheorghiu

CSM i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu: O acuză de incitare la ură și violență / Sorin Grindeanu, limbaj similar cu CSM la adresa vicepremierului

Articole10 Noi • 6.222 vizualizări 16 comentarii

Consiliul Superior al Magistraturii a depus plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu pe motiv că „a încălcat „independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

CSM o acuză pe Gheorghiu, după ce aceasta a vorbit la Digi24 despre nevoia de micșorare a pensiilor magistraților, de incitare la ură și violență. Vezi comunicatul integral la finalul articolului.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut declarații similare luni, la adresa Oanei Gheorghiu. El a acuzat ”unii reprezentanți ai guvernului” de ”populism grețos” în legătură cu reforma pensiilor speciale ale magistraților. El nu a dat nume, dar a făcut referire la un comportament de ONG.

Reacția lui a venit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat într-un interviu că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

„Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, a mai spus Oana Gheorghiu.

”Sunt trei săptămâni de când există decizia CCR. S-a pierdut vremea. Se știa că e o respingere pe formă și că noi trebuia în aceste 3 săptămâni să existe discuții, un proiect, care putea în paralel să meargă pe parcursul de avizare, ca să nu stăm cu emoție că vom rata termenul-limită 28 noiembrie. Nu am discutat niciodată de cuantum, de modificarea perioadei de tranziție. Sper ca odată cu eventualele discuții din această săptămână să avem o lege mai bună în care să ajungi la 65 la pensie, să vorbim de un cuantum normal al pensiei. Și sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanți ai guvernului. Nu mai suntem în zona de ONG-uri. Trebuie găsită acea cale care să te ducă la scopul propus”, a declarat Sorin Grindeanu luni la sediul PSD.

Șeful PSD a mai acuzat unii politicieni că vor să câștige capital politic din confruntarea publică cu magistrații.

”Dacă din partea CSM ar răspunde cu aceeași monedă la populism, ar spune vă dăm avizul în 30 de zile. Am ieși deja din termenul de 28 noiembrie. Mă gândesc că unii chiar își doresc să existe acest debate între oamenii politici și justiție. Nu îi interesează legea, ci doar capital politic din confruntarea cu magistrații”.

”Sunt furios și supărat că 21 de zile nu s-a făcut nimic cu legea”, a mai spus Grindeanu.

Reamintim că CCR a respins reforma pensiilor speciale pe motiv că guvernul nu a așteptat avizul consultativ al CSM timp de 30 de zile.

Șefa CSM: Magistrații sunt unici

Șefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) spunea pe 2 august 2025 că o pensie în cuantum de 70% din salariul net, care ar duce la 14.000 de lei pentru judecătorii de Curte de Apel sau 11.000 de lei pentru judecătorii de Tribunal, e mică. Ea a făcut declarațiile la Digi 24.

Reamintim că guvernul Bolojan a propus ca magistrații să primească o pensie în valoare de 70% din ultimul salariu net. Acum, magistrații au 80% din ultimul salariu brut, ceea ce face să fie singurii angajați din România cu pensia mai mare decât salariul.

Întrebată de jurnalist dacă 70% din ultimul salariu NET este o sumă mică, Elena Costache, președinta CSM, a spus:

”Ar trebui să fac un calcul mic, nu l-am făcut încă. Acum o să îmi asum și un răspuns direct – da, mi se pare puțin și o să vă spun și de ce mi se pare puțin. Haideți să vedem cât e un salariu mediu. La nivel de Curte de Apel, NET lunar: 20.000 de lei, are o virgulă… 346; Tribunal: 17.948; Judecătorie: 16.157. Să aplicăm 70% din aceste sume. Ar fi 11.309 lei pensie”, a spus ea.

Elena Costache a argumentat că magistrații sunt unici printre ceilalți angajați ai statului.

”În ce condiții? Ca să ieși la pensie cu această pensie, ce înseamnă? La ce vârstă? 65 de ani. Dom’le, eu nu am nevoie să fac nimic ca judecător. Eu nu pot, după ce judec un dosar, să mă duc să îmi deschid un birou de consultanță de avocatură și să acord consultații juridice și să mai câștig niște bani. Și atunci toată lumea a fost de acord: să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu-și au rostul. Din toate punctele de vedere suntem unici, nu am de ce să mă feresc de acest cuvânt. În primul rând, omul la care faceți referire nu cred că a dat examenele pe care le-am dat noi ca să ajungem în profesie. Nu este ușor să ajungi magistrat. Nu cred că are parte de munca pe care o desfășurăm și, credeți-mă, o spun cu tot respectul față de orice om care muncește.” „Nu putem să punem egal între magistrați și celelalte categorii sociale”.

Comunicatul integral al CSM

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist.

Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive.

Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor.

Opoziția artificială între magistrați și „copilul flămând căruia i se ia de la gură” este o manipulare şi o încercare de a deturna nemulțumirile publice spre justiţie, plasând nereal şi artificial asigurarea resurselor financiare în relaţie directă cu independenţa financiară a magistraţilor.

Independența justiției, care include şi garanţia financiară, astfel cum statuează întreaga jurisprudenţă europeană, nu reprezintă un privilegiu acordat magistraţilor în detrimentul altor persoane, ci este garanția constituţională a societăţii democratice că drepturile fiecărui cetățean vor fi apărate de către profesionişti ai dreptului liberi de orice influenţe şi respectate în raport de orice încălcare, inclusiv cele săvârşite de stat.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază încă o dată că puterea executivă, reprezentată de Guvern, are obligația într-un stat de drept să consolideze justiția, nu să o discrediteze, şi să colaboreze instituţional în mod loial cu puterea judecătorească pentru bunul mers al societăţii democratice.

În raport cu declaraţiile doamnei vicepremier, faţă de conţinutul concret şi efectele acestora în plan social la adresa imaginii şi prestigiului funcţiei de magistrat, Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal”, a transmis CSM într-un comunicat de presă.

Potrivit articolului 369 din Codul Penal, incitarea la ură și violență este „orice orice act public care îndeamnă la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane, bazat pe criterii precum rasă, etnie, naționalitate, religie, gen, orientare sexuală, opinie politică, dizabilitate sau alte criterii similare”.

Pedeapsa prevăzută este de închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Șeful Comunității Evreiești din Constanța, despre vicepremierul Oana Gheorghiu: ”Proasta satului, mai bine tăcea”

Articole10 Noi
0 comentarii

Sorin Grindeanu acuză ”populism grețos” la unii reprezentanți ai guvernului în legătură cu pensiile speciale ale magistraților. ”La guvern s-a pierdut vremea”

Articole10 Noi • 1.564 vizualizări
2 comentarii

Ministrul Justiţiei, după afirmaţiile Oanei Gheorghiu despre magistraţi: Nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat. Am obligaţie, reprezentând statul român, să nu transform lucrurile într-o coordonată patetică

Articole9 Noi • 1.651 vizualizări
5 comentarii

16 comentarii

  1. S-a gândit CSM pe cine să atace: un om corect care le spune adevărul în față. Trebuie cerut avizul de la CSM pe exact aceeași lege, așteptat 30 de zile – apoi asumată raspunderea. Să vedem ce mai zice atunci CSM, ICCJ și judecătorii PSD-isti din CCR.

    • Ma întreb cum au ajuns asemenea oameni în CSM, CCR, șefi de parchete …

    • @Eroare 404. V-a explicat d-na CSM cum au ajuns acolo – au dat examene foarte grele (nu e si cazul dumneaei, dar asta-i alta discutie).
      De unde stim cat de grele au fost?!? Pai, ne-a spus dansa. Ne-a mai spus si ca nimeni altcineva nu da examene atat de grele – de parca ar putea aprecia cat de grele sunt examenele date in alte profesii…
      Dar haideti sa nu mai discutam treaba asta, ca ne trezim amandoi cu dosare penale.

  2. CSM = O ADUNĂTURĂ DE BORFAȘI CU INTERESE K.R.I.M.I.N.A.L.E oricând la DISPOZIȚIA PSD POWERED BY S.R.I

  3. … și eu sunt Oana Gheorghiu….

  4. De parca ar fi altul adevarul. O casta de imbuibati cu pretentii la o utilitate sociala pe care au transformat-o in indoielnica. Arestati-ne pe toti cei care nu va proslavim!

  5. CSM este elita specialilor, aleși dintre ei. ND ar trebui să decreteze stare de urgență și suspendat toate legile speciale. Dacă specialii nu judeca, amenzi cât salariul oe o lună. Parlamentul să nu poată legifera decât în zona specialilor. CCR suspendata pe durata stării de urgență. După ce rezolvam cu toți specialii putem reveni la normalitate . Dar doamna vicepremier mai mult rău decât bine face. Va fi următorul motiv de ieșire al USR de la guvernare deși nu e asumată de ei direct. De fapt e asumată d3 Cioloș. Nu ¿

  7. OANA GHEORGHIU!♥️👍✌️

  8. Pare a fi un gest de intimidare din partea CSM.
    Degeaba vin magistrații cu tot felul de tertipuri legale și explicații sforaitoare. Realitatea e simplă : pensia mai mare decât salariul e o aberație.

  9. si oare cine o sa o judece? tot SAVONIERELE?

    OANA GHEORGHIU!♥️👍✌️

    • CSM nu are nimic mai bun de facut? adica sa elibereze niste pedofili? niste interlopi? niste traficanti de persoane? niste politicieni corupti? niste aomeni de afaceri corupti?

    • astia sunt rezultatele PSDNLUDMR in justitie !!!

  10. Cu astia nu mai e de discutii e de parte-n parte

  11. Cata disperare pe aparatorii interlopilor !!! Dar CSM nu trebuie dat la parchet pt ca a intarziat abuziv avizul pentru legea respinsa la CCR ?

    • Pai au dat avizul pana la urma, chiar si cu intarziere? Ca din cate se scrie prin presa nici pana acum nu l-au eliberat….ei au intrat in greva chiar daca nu aveau voie si gata.

  12. clanul magistratilor ranjeste PSDist

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.