Sorin Grindeanu acuză "populism grețos" la unii reprezentanți ai guvernului în legătură cu pensiile speciale ale magistraților

ilie bolojan si sorin grindeanu
Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu acuză ”populism grețos” la unii reprezentanți ai guvernului în legătură cu pensiile speciale ale magistraților. ”La guvern s-a pierdut vremea”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a acuzat luni ”unii reprezentanți ai guvernului” de ”populism grețos” în legătură cu reforma pensiilor speciale ale magistraților. El nu a dat nume, dar a făcut referire la un comportament de ONG. Reacția lui a venit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat într-un interviu că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

- articolul continuă mai jos -

„Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, a mai spus Oana Gheorghiu.

”Sunt trei săptămâni de când există decizia CCR. S-a pierdut vremea. Se știa că e o respingere pe formă și că noi trebuia în aceste 3 săptămâni să existe discuții, un proiect, care putea în paralel să meargă pe parcursul de avizare, ca să nu stăm cu emoție că vom rata termenul-limită 28 noiembrie. Nu am discutat niciodată de cuantum, de modificarea perioadei de tranziție. Sper ca odată cu eventualele discuții din această săptămână să avem o lege mai bună în care să ajungi la 65 la pensie, să vorbim de un cuantum normal al pensiei. Și sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanți ai guvernului. Nu mai suntem în zona de ONG-uri. Trebuie găsită acea cale care să te ducă la scopul propus”, a declarat Sorin Grindeanu luni la sediul PSD.

Șeful PSD a mai acuzat unii politicieni că vor să câștige capital politic din confruntarea publică cu magistrații.

”Dacă din partea CSM ar răspunde cu aceeași monedă la populism, ar spune vă dăm avizul în 30 de zile. Am ieși deja din termenul de 28 noiembrie. Mă gândesc că unii chiar își doresc să existe acest debate între oamenii politici și justiție. Nu îi interesează legea, ci doar capital politic din confruntarea cu magistrații”.

”Sunt furios și supărat că 21 de zile nu s-a făcut nimic cu legea”, a mai spus Grindeanu.

Reamintim că CCR a respins reforma pensiilor speciale pe motiv că guvernul nu a așteptat avizul consultativ al CSM timp de 30 de zile.

  1. Grindeanu este gretos, apara impreuna cu tot PSD-ul cu nerusinare pensiile speciale nesimtite.
    Nici celalalte partide parlamentare (PNL, USR, UDMR, AUR, SOS, POT) nu vor desfiintarea privilegiilor, ci doar reducerea lor cu sume infime.

  2. Pisideaua a apărat cu AUR in primăvară pensiile speciale iar acum de unul singur cu susținerea tacită a AUR.
    Vreti pensionari speciali? Votați PSD-AUR!

