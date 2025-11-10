Premierul Ilie Bolojan îl va primi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Moldova / Este prima vizită externă a lui Alexandru Munteanu
Prim-ministrul Ilie Bolojan îl va primi joi, 13 noiembrie, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova, Alexandru Munteanu, care efectuează prima sa vizită oficială în România de la numirea în această funcție.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cu acest prilej, prim-miniștrii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor avea o întrevedere axată pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual, urmată de declarații comune.
Vizita la București a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este și prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chișinău.
Aceasta are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noștri de peste Prut îl vor deține pentru următoarele 6 luni.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Sorin Grindeanu acuză ”populism grețos” la unii reprezentanți ai guvernului în legătură cu pensiile speciale ale magistraților. ”La guvern s-a pierdut vremea”
Traian Băsescu critică PSD pentru „blocaj în coaliţie”: „Nu dau doi bani pe interesul naţional”. Fostul preşedinte îl avertizează și pe premierul Ilie Bolojan privind rigiditatea în cazul pensiilor magistraților
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.