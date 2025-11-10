Preşedintele Trump a graţiat 77 de persoane, între care şi fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani

Preşedintele american Donald Trump a graţiat 77 de persoane implicate în tentativa de anulare a rezultatelor alegerilor prezidenţiale din 2020, inclusiv pe fostul său avocat şi fost primar al oraşului New York, Rudy Giuliani, a anunţat Ed Martin, un important oficial responsabil cu graţierile prezidenţiale, relatează luni agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Această graţiere pune capăt unei grave nedreptăţi naţionale comise împotriva poporului american după alegerile prezidenţiale din 2020 şi continuă procesul de reconciliere naţională„, se arată într-un te xt datat vineri şi postat duminică seara pe X de Ed Martin.

Printre cei care au beneficiat de graţiere se numără Rudy Giuliani, Mark Meadows, fostul şef de cabinet al preşedintelui în 2020, şi John Eastman, un jurist care a propus strategii pentru a împiedica certificarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale pierdute de Donald Trump în faţa lui Joe Biden.

Printre persoanele graţiate se numără şi Boris Epshteyn, un consilier al lui Donald Trump, şi Sidney Powell, o avocată conservatoare care a lansat proceduri legale împotriva rezultatelor alegerilor în state cheie americane.

Pe lângă cercul său de apropiaţi, preşedintele Trump a graţiat zeci de activişti republicani implicaţi în tentativa de a submina rezu ltatul alegerilor prezidenţiale din 2020.

Graţierea este „completă, totală şi necondiţionată”, subliniază textul, precizând în acelaşi timp că ace asta „nu se aplică preşedintelui Statelor Unite”.

Aceste graţieri sunt în mare parte simbolice, deoarece niciuna dintre persoanele vizate nu este acuzată de infracţiuni federale, acestea fiind singurele infracţiuni acoperite de graţierile prezidenţiale.

Persoanele în cauză rămân pasibile de a fi judecate de instanţe locale.