Viktor Orban: „Am bătut palma cu preşedintele Trump privind scutirea Ungariei de…

Sursa foto: X / Orban Viktor

Viktor Orban: „Am bătut palma cu preşedintele Trump privind scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată”

Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că „a bătut palma” cu preşedintele american Donald Trump „cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată”, relatează agenţia de presă MTI.

„Atât timp cât el este preşedinte acolo şi eu sunt prim-ministru aici, nu vor exista sancţiuni„, a spus şeful guvernu lui de la Budapesta, transmite Agerpres.

Orban a precizat pe Facebook că „nu este o exagerare să spunem că tocmai am încheiat cele mai importante negocieri ale anului de până acum”.

El a adăugat că miza nu putea fi mai mare pentru Ungaria. Intrarea în vigoare a sancţiunilor americane asupra surselor de energie ruseşti ar fi cauzat o creştere de două până la trei ori a costurilor utilităţilor şi o creştere de 1.000 de forinţi (2,5 euro) a preţurilor la benzină pe litru în Ungaria până la Crăciun.

„Un adevărat dezastru”, a declarat Orban.

„Am reuşit să evităm acest pericol. Astfel, familiile maghiare pot avea Crăciunul pe care şi-l doreau”, a spus prim-ministrul.

Viktor Orban, un aliat vechi al lui Donald Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu preşedintele SUA, aceasta fiind prima lor întrevedere bilaterală de la revenirea republicanului la putere.

După încheierea întâlnirii, un reprezentant al Casei Albe a anunţat că Washingtonul a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile am ericane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti.

El a precizat, însă, că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare tota lă de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Sâmbătă, şeful diplomaţiei ungare, Peter Szijjarto, a susţinut că a obţinut o exceptare pe termen nelimitat de la sancţiunile americane, contrazicându-l astfel pe reprezentantul Casei Albe.

Ungaria şi-a menţinut dependenţa de gazul şi petrolul ruseşti chiar şi după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce i-a atras critici dure din partea mai multor ţări din Uniunea Europeană şi NATO.

Datele Fondului Monetar Internaţional (FMI) arată că în 2024 Ungaria a importat din Rusia 74% din necesarul său de gaz şi 86% din nevoile de petrol.

Tags:
  1. acum si romanasii vor putea cumpara fericiti benzina de la unguri / adica de la rusi

