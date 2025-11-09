Viktor Orbán anunţă un „scut financiar” negociat cu Donald Trump care să compenseze eventuale fonduri reţinute de Uniunea Europeană: Ungaria ar avea acces la „finanţare practic nelimitată” din SUA

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că a semnat un acord cu preşedintele american Donald Trump privind un „scut financiar” care asigură Ungariei „oportunităţi de finanţare practic nelimitate din SUA” pentru înlocuirea oricăror fonduri reţinute de Uniunea Europeană, transmite duminică MTI, citat de Agerpres.

Orban a afirmat în faţa jurnaliştilor care îl însoţeau la bordul aeronavei la întoarcerea de la Washington la Budapesta că Statele Unite au promis să protejeze stabilitatea financiară a ţării sale de orice atacuri din afară, fie speculative, fie motivate politic.

„Dacă orice atac financiar care vizează cursul nostru de schimb, ratingul datoriei sau al creditului are loc de oriunde din lume – să lăsăm deocamdată deoparte Bruxellesul – putem conta pe sprijin american pentru a-l contracara”, a spus el, adăugând: „Bună dimineaţa, Bruxelles!”.

Conform televiziunii hirado.hu, preluată MTI, prim-ministrul a afirmat că Ungaria nu mai este nevoită să amâne sau să abandoneze proiecte economice strategice din cauza incertitudinilor privind finanţarea de către UE.

„Putem implementa totul”, a spus el, arătând că înţelegerea cu Trump va întări poziţia Ungariei pe pieţele financiare internaţionale, cu efecte vizibile asupra cursului de schimb al forintului şi asupra condiţiilor de împrumut pe viitor. „Acest scut financiar al SUA ne întăreşte şi creează un mediu financiar internaţional mai favorabil pentru Ungaria”, a conchis Orban.