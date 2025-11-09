G4Media.ro
Foto: Imgaine de pe camerele de supraveghere din Capitoliu (sursa: Biroului Procurorului General din Washington\ via BBC)

Ministrul britanic al culturii califică drept „extrem de gravă” acuzația Casei Albe privind prezentarea înșelătoare a declarațiilor lui Donald Trump într-un documentar BBC

Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, a calificat duminică drept „extrem de gravă” acuzaţia adusă BBC de Casa Albă că ar fi prezentat în mod înşelător declaraţiile preşedintelui american Donald Trump într-un documentar. Ministrul, care s-a exprimat chiar la postul de televiziune BBC News, a declarat că a „vorbit săptămâna aceasta” cu preşedintele grupului audiovizual public, Samir Shah, care trebuie să dea explicaţii luni în faţa unei comisii parlamentare, relatează AFP, transmite News.ro.

Potrivit mai multor instituţii media, inclusiv BBC, răspunsul va include scuze din partea acestui responsabil.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat că preşedintele grupului, Samir Shah, va furniza luni „un răspuns complet” comisiei pentru cultură şi mass-media a Parlamentului.

Cazul, dezvăluit marţi de ziarul conservator The Daily Telegraph, se referă la un documentar al emisiunii de ştiri „Panorama” a BBC, difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din Statele Unite din 5 noiembrie 2024. BBC este acuzată că a montat fragmente distincte dintr-un discurs al lui Donald Trump în aşa fel încât acesta pare să le spună susţinătorilor săi că va merge împreună cu ei la Capitoliu pentru a „lupta ca nişte diavoli”. În fraza completă, el spune „vom merge spre Capitoliu şi îi vom încuraja pe curajoşii noştri senatori şi reprezentanţi din Congres”, iar expresia „luptă ca nişte diavoli” corespunde unui alt pasaj.

Donald Trump, învins la urne de democratul Joe Biden, dar pretinzând contrariul, a ţinut acest discurs la 6 ianuarie 2021, ziua în care sute de susţinători ai săi au atacat sediul Congresului din Washington.

Ministrul Lisa Nandy s-a declarat „încrezătoare” că BBC şi conducerea sa „tratează (cazul) cu seriozitatea necesară”.

„Nu este vorba doar de emisiunea Panorama, chiar dacă este extrem de grav, ci de o serie de acuzaţii foarte grave, dintre care cea mai gravă este că există o prejudecată sistemică în modul în care BBC tratează subiectele dificile”, a declarat ea.

Ea şi-a exprimat, de asemenea, „îngrijorarea” cu privire la deciziile editoriale ale BBC, care „nu respectă întotdeauna cele mai înalte standarde”.

BBC a fost sancţionat la 17 octombrie de autoritatea de reglementare a mass-media (Ofcom) pentru „încălcarea regulilor de difuzare” în legătură cu un reportaj din Gaza în care naratorul principal, un copil, era fiul unui înalt responsabil al mişcării islamiste palestiniene Hamas. Ofcom a considerat că faptul că nu s-a precizat această legătură de rudenie a „constituit o sursă de înşelare substanţială”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

