G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Max Verstappen va pleca de la boxe în cursa Marelui Premiu al…

Monopost al echipei RedBull Racing, surprins pe circuitul de Formula 1.
Monopost al celor de la RedBull / Sursa foto: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / Profimedia

Max Verstappen va pleca de la boxe în cursa Marelui Premiu al Braziliei după ce Red Bull a adus modificări monopostului

Sportz9 Noi • 592 vizualizări 0 comentarii

Max Verstappen va pleca de la boxe în cursa Marelui Premiu al Braziliei duminică seară, după ce Red Bull s-a decis să aducă modificări și componente noi motorului pe monopostul olandezului. Același lucru îl așteaptă și pe Esteban Ocon de la Haas, transmite L’Equipe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Campionul mondial en-titre a avut o sesiune de calificări complet ratată, unde s-a clasat doar pe locul 16, fiind eliminat încă din Q1, fapt ce i-a făcut pe cei de la Red Bull să ia o decizie radicală. Totuși, nu este ceva nou în Sao Polo pentru Verstappen, care anul trecut a avut un rezultat asemănător în calificări și a câștigat cursa în cele din urmă.

Echipa condusă de Laurent Mekies a ales să modifice setările suspensiei RB21, încălcând astfel regulamentul Parc Fermé — ceea ce atrage automat cea mai severă sancțiune posibilă: plecare din pit lane. Cum nu putea primi o penalizare mai mare de atât, Red Bull a profitat de ocazie pentru a înlocui toate componentele motorului (atât partea de ardere internă, cât și cea electrică), depășind limita autorizată pe un sezon.

O nouă misiune de recuperare?

Această decizie îi va permite lui Verstappen să dispună de un motor complet nou și să-l folosească și în alte etape până la finalul sezonului, fără sancțiuni suplimentare. Rămâne de văzut însă dacă acei cai-putere în plus vor fi suficienți pentru ca olandezul să reușească o revenire spectaculoasă, precum cea de anul trecut, când a câștigat după ce pornise de pe locul 17.

Haas a luat o decizie similară în privința lui Esteban Ocon, care ratase și el calificările (locul 17). Pe monopostul francezului au fost instalate componente noi ale motorului, iar acesta va pleca, de asemenea, din boxe.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.