Max Verstappen va pleca de la boxe în cursa Marelui Premiu al Braziliei după ce Red Bull a adus modificări monopostului

Max Verstappen va pleca de la boxe în cursa Marelui Premiu al Braziliei duminică seară, după ce Red Bull s-a decis să aducă modificări și componente noi motorului pe monopostul olandezului. Același lucru îl așteaptă și pe Esteban Ocon de la Haas, transmite L’Equipe.

Campionul mondial en-titre a avut o sesiune de calificări complet ratată, unde s-a clasat doar pe locul 16, fiind eliminat încă din Q1, fapt ce i-a făcut pe cei de la Red Bull să ia o decizie radicală. Totuși, nu este ceva nou în Sao Polo pentru Verstappen, care anul trecut a avut un rezultat asemănător în calificări și a câștigat cursa în cele din urmă.

Echipa condusă de Laurent Mekies a ales să modifice setările suspensiei RB21, încălcând astfel regulamentul Parc Fermé — ceea ce atrage automat cea mai severă sancțiune posibilă: plecare din pit lane. Cum nu putea primi o penalizare mai mare de atât, Red Bull a profitat de ocazie pentru a înlocui toate componentele motorului (atât partea de ardere internă, cât și cea electrică), depășind limita autorizată pe un sezon.

O nouă misiune de recuperare?

Această decizie îi va permite lui Verstappen să dispună de un motor complet nou și să-l folosească și în alte etape până la finalul sezonului, fără sancțiuni suplimentare. Rămâne de văzut însă dacă acei cai-putere în plus vor fi suficienți pentru ca olandezul să reușească o revenire spectaculoasă, precum cea de anul trecut, când a câștigat după ce pornise de pe locul 17.

Haas a luat o decizie similară în privința lui Esteban Ocon, care ratase și el calificările (locul 17). Pe monopostul francezului au fost instalate componente noi ale motorului, iar acesta va pleca, de asemenea, din boxe.