VIDEO Președintele sirian Ahmad al-Sharaa, filmat jucând baschet în SUA alături de…

președinte Siria, vizită SUA
captură video: Președintele sirian Ahmad al-Sharaa, filmat jucând baschet în SUA alături de ofițeri americani de rang înalt, înaintea unei vizite istorice la Washington

VIDEO Președintele sirian Ahmad al-Sharaa, filmat jucând baschet în SUA alături de ofițeri americani de rang înalt, înaintea unei vizite istorice la Washington, după ce a fost retras de pe lista neagră a teroriștilor

Preşedintele sirian Ahmad al-Sharaa a jucat baschet în SUA, alături de doi ofiţeri de rang înalt ai armatei americane. Preşedintele interimar al Siriei, îmbrăcat în cămaşă şi cravată, ţinteşte, aruncă şi înscrie un coş, piciorul depăşind uşor linia de trei puncte, conform unor imagini postate în social media de Asaad al-Shaibani, ministrul de Externe, transmite News.ro.

„Munciţi din greu, distraţi-vă şi mai mult”, a scris Asaad al-Shaibani, punând la sfârşitul frazei un emoticon reprezentând o minge de baschet. Ministrul a încercat şi el câteva aruncări alături de bărbaţi în uniformă militară. „Câteva exerciţii pe teren cu amiralul Brad Cooper şi generalul de brigadă Kevin Lambert”, a adăugat el.

 

Syrian President Ahmad al-Sharaa was spotted playing basketball with senior U.S. military officials, including CENTCOM chief Admiral Brad Cooper. pic.twitter.com/AWeGvoPOK6
— Breaking911 (@Breaking911) November 9, 2025

Această postare a apărut la scurt timp după sosirea lui Ahmad al-Sharaa în Statele Unite.

Preşedintele sirian, recent retras de pe lista neagră a teroriştilor de către autorităţile americane, se pregăteşte să efectueze o vizită istorică la Washington, unde ar trebui să se întâlnească cu Donald Trump.

O consacrare pentru fostul jihadist, actor al căderii lui Bashar al-Assad în decembrie 2024, care a reuşit să scoată ţara sa din izolarea internaţională în mai puţin de un an de la preluarea puterii.

