Tânăr cu alcoolemie de peste unu la mie, reținut după ce a provocat un accident în Cluj-Napoca
Un tânăr aflat în stare de ebrietate, având o alcoolemie de peste unu la mie în aerul expirat, a ajuns în arestul Poliţiei după ce a provocat un accident rutier pe un bulevard din municipiul Cluj Napoca. El a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar maşina la volanul căreia se afla s-a izbit violent de un stâlp, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Accidentul s-a produs duminică dimineaţă, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 din municipiul Cluj Napoca. Potrivit poliţiştilor, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, un tânăr de 23 de ani din judeţul Suceava a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune frontală cu un stâlp de iluminat public amplasat pe trotuar. „În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentraţie de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a necesitat îngrijiri medicale, însă nu a rămas internat”, informează, duminică seară, oficialii Poliţiei Cluj. În urma accidentului, şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul Poliţiei, fiind cercetat pentru comiterea infracţiunii conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Accident pe pista de biciclete din Turda. Ambii, și şoferiţa şi biciclistul acroşat, amendaţi de poliţie
Fetiță de un an și o lună, rănită grav după ce a fost proiectată prin parbriz în urma unui accident în Vaslui
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.