Tânăr cu alcoolemie de peste unu la mie, reținut după ce a provocat un accident în Cluj-Napoca

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un tânăr aflat în stare de ebrietate, având o alcoolemie de peste unu la mie în aerul expirat, a ajuns în arestul Poliţiei după ce a provocat un accident rutier pe un bulevard din municipiul Cluj Napoca. El a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar maşina la volanul căreia se afla s-a izbit violent de un stâlp, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Accidentul s-a produs duminică dimineaţă, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 din municipiul Cluj Napoca. Potrivit poliţiştilor, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, un tânăr de 23 de ani din judeţul Suceava a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune frontală cu un stâlp de iluminat public amplasat pe trotuar. „În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentraţie de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a necesitat îngrijiri medicale, însă nu a rămas internat”, informează, duminică seară, oficialii Poliţiei Cluj. În urma accidentului, şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul Poliţiei, fiind cercetat pentru comiterea infracţiunii conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.