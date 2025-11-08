G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fetiță de un an și o lună, rănită grav după ce a…

Girofarul unei ma;ini de poliție
Sursa foto: Pixabay / RayMediaGroup

Fetiță de un an și o lună, rănită grav după ce a fost proiectată prin parbriz în urma unui accident în Vaslui

Articole8 Noi • 671 vizualizări 0 comentarii

O fetiţă în vârstă de un an şi o lună a fost rănită grav într-un accident rutier produs sâmbătă, în judeţul Vaslui, unde un autoturism a lovit violent un cap de pod. Copila a suferit un traumatism cranian după ce a fost proiectată prin parbrizul autoturismului. Părinţii ei, implicaţi în accident, au scăpat fără răni grave, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Accidentul s-a produs la intrarea în localitatea Rateşu Cuzei din judeţul Vaslui, unde un autoturism în care se aflau doi adulţi şi fiica lor a lovit un cap de pod.

În urma accidentului, fetiţa de un an şi o lună a fost proiectată prin parbriz la câţiva metri în afara autoturismului, suferind un traumatism cranian, potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

Părinţii copilului, care au reuşit să iasă singuri din autoturismul avariat, nu au dorit să fie duşi la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Şoferul român care a comis accidentul din Bulgaria soldat cu moartea a şase imigranţi a fost reţinut pentru omor calificat, iar procurorii cer arestarea lui preventivă

Articole8 Noi • 535 vizualizări
0 comentarii

Grav accident rutier în Maramureș, urmat de un incendiu/ Un om a murit, altul e resuscitat, iar un al treilea este rănit/ O ţeavă de gaz a fost fisurată

Articole2 Noi • 1.133 vizualizări
0 comentarii

Doi tineri din Gorj şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro, iar cu banii primiţi şi-au cumpărat o mașină

Articole31 Oct • 1.218 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.